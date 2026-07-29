“長年のファン”と不適切な関係？俳優ファン・ジョンミン側が疑惑に反論「投稿者はストーカー」 | RBB TODAY

俳優ファン・ジョンミンが、私生活をめぐる疑惑に巻き込まれた。

所属事務所は「ファン・ジョンミンはストーカー犯罪の被害者だ」と反論し、法的対応を予告した。

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7月29日午前、各種SNSやオンラインコミュニティには、ファン・ジョンミンの私生活を暴露する内容の投稿が掲載された。

投稿者A氏は自身のSNSで、ファン・ジョンミンと不適切な関係にあったと主張し、2人が交わしたメッセンジャーでのやり取りや通話履歴などのキャプチャー画像を公開した。投稿内容の真偽は確認されていないものの、A氏の一方的な主張は瞬く間に拡散し、一部メディアはA氏を「長年のファン」と報じた。

確認されていない私生活疑惑が急速に広がるなか、同日午後、所属事務所SEM COMPANYが初めて公式見解を発表した。

（写真提供＝OSEN）ファン・ジョンミン

SEM COMPANYは、「ファン・ジョンミンに関する悪質な投稿の作成者は、本人を継続的に苦しめてきたストーカー犯罪の被疑者だ」と明らかにした。

続けて、「ファン・ジョンミンは当該投稿者を刑事告訴した。裁判所は被疑者に対し、3度にわたって接近禁止などの暫定措置を命じ、ストーカー行為を認定して罰金300万ウォン（約30万円）の略式命令を下した」と説明した。

さらに、「SEM COMPANYは、悪意を持って編集された投稿について追加の法的措置を取る予定だ」と伝えた。

現在、ファン・ジョンミン主演の映画『HOPE』（原題）は韓国公開3週目を迎えており、出演者たちは引き続き舞台挨拶に参加し、観客と交流している。こうしたなか、主演俳優の私生活をめぐる問題が興行に影響を及ぼす可能性もあるため、所属事務所は早急に見解を発表したものとみられる。

なお、ファン・ジョンミンは『HOPE』で、ホポ港出張所長のボムソク役を演じている。同作は累計観客動員数360万人を突破し、400万人に向けて順調に数字を伸ばしている。

（記事提供＝OSEN）

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