 ビリヤニや新感覚“ラーカレ”など全国48店舗のカレーが新宿に集結！「東京カレー万博2026」9月11日開幕 | RBB TODAY
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ビリヤニや新感覚“ラーカレ”など全国48店舗のカレーが新宿に集結！「東京カレー万博2026」9月11日開幕

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　全国から多彩な飲食店が集結する「東京カレー万博2026」が、9月11日から10月7日まで、東京・新宿区立大久保公園特設会場で開催する。入場は無料で、飲食代は別途必要となる。

東京カレー万博2026

　2025年に初開催された同イベントは、前回の13日間から27日間へと会期を拡大。カレー専門店やビリヤニ専門店をはじめ、ラーメン店、イタリアンなど、異なるジャンルで腕を磨いてきた全国48店舗が参加する。

旬香唐
ビリヤニ専門店INDIA GATE

　会場では、欧風カレーや日本風カレー、スパイスカレー、南インド料理、西インド料理などを展開。インドの炊き込みご飯「ビリヤニ」や、南インドのクレープ状の料理「ドーサ」も登場する予定だ。

SONA HALAL HOME MADE FOOD
Patta Nakameguro

　複数店舗のカレーを一つのライスに合わせ、自分だけの“あいがけ”を作れるのも特徴。飲食には200円券を組み合わせて購入する食券制を採用し、気になるメニューを少しずつ購入して食べ比べられる。

じゃぐら高円寺
カリー・ザ・ハードコア

　さらに、ラーメン店が磨き上げてきたスープとスパイスを掛け合わせ、ご飯とともに味わう新ジャンル「ラーカレ」も展開予定。カレーラーメンとは異なり、各店のだしやスープの個性をカレーライスとして楽しめる。

THE CIRCLEMUGHAL Halal Indian Restaurant
MUGHAL Halal Indian Restaurant

　イベントの開催時間は11時から21時まで。会場は西武新宿線「西武新宿駅」から徒歩1分、JR「新大久保駅」から徒歩7分、JR「新宿駅」、東京メトロ・都営地下鉄「東新宿駅」からそれぞれ徒歩8分となっている。


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