私立恵比寿中学・真山りか、2nd写真集のタイトル＆表紙が公開！初の水着＆ランジェリーカット収録 | RBB TODAY

今年で結成17周年を迎えるアイドルグループ・私立恵比寿中学（通称＝えびちゅう）のグループ最年長・真山りかの2nd写真集（KADOKAWA）のタイトルと表紙が公開された。

タイトルはズバリ「まちあわせ」。表紙には、赤いワンピースをまとって佇む写真が選ばれた。まるで待ち合わせ場所に一足早く到着していた彼女に声をかけ、振り向いた瞬間の表情のようなストーリー性を感じさせる仕上がりとなっている。

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐

同作の撮影の舞台は、微笑みの国・タイ。パタヤのビーチやリゾートヴィラで羽を伸ばす姿や、街中を散策したり電車に乗って旅をしたりする様子など、自然体な真山の姿が写し出されている。また初公開となる水着やランジェリーカットなど、これまで見せたことのないドキッとするシーンも収録されている。

ひたむきにアイドル活動に取り組み、結成当初からパワフルに輝き続けてきた真山の「今」をおさめた同作は、20代最後の年に刊行される節目の一冊となる。

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐

真山は「今回の2nd写真集は、表紙を選んでからタイトルを決めました。すごく悩みましたが、20代もアイドルとして過ごす中で、ファンの皆さんと『次のライブはここ！』と待ち合わせをする機会が多かったので、今回はタイで皆さんと『まちあわせ』です♡ 表紙の写真はまさに待ち合わせをして、出会った瞬間のような躍動感を感じています！ 大好きな赤色のワンピースをサラッと着こなせる女性になれて嬉しいです」とコメント。

さらに「現在地点を示す一冊になれたらいいなと思って撮影に臨みましたが、想像していたよりもリラックスしていて笑っている写真がたくさんあります。水着、ランジェリーとやってこなかった挑戦に対して楽しむ余裕がアイドル経験で生まれたんだなと感じました。彩り豊かな20代を過ごせた証を皆さんに早くお届けしたいです！」と心境を語った。

（ｃ）ＫＡＤＯＫＡＷＡ/写真：東京祐

真山りか2nd写真集「まちあわせ」（KADOKAWA）は7月22日に発売。