“土下座スケーター”と呼ばれた韓国五輪メダリスト、激やせした近況に衝撃走る | RBB TODAY

元スピードスケート選手のキム・ボルムが、引退後にさらに華奢になった近況を公開した。

最近、キム・ボルムは自身のSNSに「それで私の十八番は」という文章とともに、数枚の写真を投稿した。

【写真】キム・ボルム、五輪で衝撃土下座

公開された写真のなかのキム・ボルムは、あるレコードショップでヘッドホンを着用し、音楽鑑賞をしている。黒色のタンクトップに白色のボトムスを合わせた彼女は、ラフでありながらも洗練された雰囲気を醸し出した。

特に、現役時代の鍛え上げられたイメージとは異なり、一層スリムになったスタイルと細い腕が目を引いた。腕と肩のさまざまなタトゥーも自然とあらわになり、個性的な雰囲気を完成させた。

（写真＝キム・ボルムInstagram）

なお、キム・ボルムは2018年に平昌（ピョンチャン）冬季五輪のスピードスケート女子マススタートで銀メダルを獲得した。レース後には喜びを見せず、観客席に向かってひざまずいて謝罪した。このため、当時は一部から“土下座スケーター”と呼ばれたこともあった。

キム・ボルムは2025年に引退し、現在は番組やSNSなどを通じて、第二の人生を過ごしている。

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