“偽ブランド品”で炎上も新バッグ紹介…恋リアでブレイクの韓国ユーチューバー、高級品好きは変わらず | RBB TODAY

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』で注目を集めたユーチューバーのソン・ジア（フリージア）が、並々ならぬラグジュアリーブランド好きな一面をあらわにした。

去る7月25日、ソン・ジアのYouTubeチャンネル「フリージア」には、夏のお気に入りアイテムと高級ブランドの買い物レビューを収めた動画が公開された。

【検証画像】ソン・ジアの“偽ブランド品”

この日、ソン・ジアはバッグやブーツ、化粧品、アンダーウェアなど、自分で購入したさまざまな商品を紹介し、率直に使用した感想を伝えた。

特に目を引いたのは、ラグジュアリーブランド「HERMÈS（エルメス）」のピンク色のケリーバッグであった。

ソン・ジアは、「私の初めてのピンク色のバッグ」と紹介した後、「実物の色が動画に収まりきらない」と満足感を示した。

彼女は、「ピンク色のバッグは昔プレゼントされたシャネルのバッグ以外に持っていなかった。いざ買おうと思うと、ブラックやホワイトばかり目に留まる」と説明した。

（写真＝YouTubeチャンネル「フリージア」）ソン・ジア

続けて、「実はジュエリーやバッグは消耗品だと考えているため、気楽に使う方だ」として、「ただ、このバッグは初めて愛着が湧くアイテムとなった」と明らかにした。

また、このバッグの特別な意味を明かした。彼女は、「私にとって、初めてのケリーバッグだ。30歳記念で買ったバッグとして考えようと思う」として、「バッグを買わなくなって久しいので、なおさら意味がある」と伝えた。

なお、ソン・ジアは、過去に偽のブランド品を紹介していたことが判明し、芸能活動を中断。その後、5カ月の自粛期間を経て活動を再開し、SNSやユーチューブで投稿を続けている。

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