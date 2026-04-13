私立恵比寿中学・風見和香の1st写真集が発売決定！“透明感あふれる”先行カット公開！ | RBB TODAY

“えびちゅう”こと私立恵比寿中学のメンバーとして、その透明感と圧倒的な身体能力で注目を集める風見和香の記念すべき1st写真集が、6月12日（金）に発売する。

TBS系『KUNOICHI 2025秋』にて、アイドルとして令和初の1stステージクリアという歴史的快挙を成し遂げた彼女。本作では、そのしなやかで力強いフィジカルを、山と海のダイナミックなロケーションで余すところなく捉えた。さらに、18歳の彼女がふとした瞬間に見せる大人びた表情や、一歩ずつ大人へと近づく中でにじむ“成長した女性としての魅力”も描き出した一冊となっている。

撮影：木村智哉

撮影：木村智哉

ロケは山形・蔵王や静岡・伊豆下田で敢行。世界が注目するスノーリゾート「蔵王温泉スキー場」を舞台に行った撮影では、幻想的な雪原で白い世界に佇む凜とした風見の姿は、まさに「透明感が溢れ出す」ような美しさ。スキーを楽しむアクティブなカットから温泉街で見せる18歳の等身大の柔らかな表情まで、冬の記憶を鮮やかに、優しく切り取っている。

蔵王とは一転、太陽の光が降り注ぐ伊豆・下田の海では、カヤックにも挑戦。一歩大人の女性へと歩み始めた彼女の、清らかでエネルギッシュな姿をとらえ、光を纏って微笑む「ののかまる」の姿は、ため息が漏れてしまうほど洗練された輝きに満ちていまる。

撮影：木村智哉

撮影：木村智哉

風見は「ファンのみなさんがずっとずっと待っていてくださった写真集。やっと報告できて本当に嬉しいです！今回は山形と静岡、全く異なるすてきな景色の中で撮影していただきました！スキーやカヤックなど、スポーツにも挑戦しています！風見和香らしい姿から、いつもとは違う姿まで、いろんな私を見せることができたと思います。ぜひ、多くの方に見ていただきたいです！」とコメントし、喜び語っている。