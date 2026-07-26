ファンだった14歳上の韓国俳優と結婚した日本人女性、妊娠中の体型変化に「痩せていた頃が恋しい」 | RBB TODAY

俳優イ・ジフンの日本人妻アヤネさんが、2人目を妊娠しているなか、スリムだった頃を懐かしんだ。

去る7月24日、アヤネさんは自身のSNSに「妊娠すると、痩せていたときが恋しくなったので、思い出」という文章とともに数枚の写真を公開した。

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アヤネさんは、自身の母親が長女ルヒちゃんと話があまり通じないことを悲しく思い、日本語の勉強を始めさせたことも明かし、目を引いた。また、自身も英語の勉強を始め、手本を示した。

（写真＝アヤネさんInstagram）

しかし、体型が変わっていく切なさは消えないようであった。アヤネさんは自身のウェディング写真などを公開した。大きな目に小さな顔、そして華やかなウェディングドレスが高貴な雰囲気で彼女を包み込んでいるため、現在とはまた異なる姿であった。

（写真＝アヤネさんInstagram）

ネットユーザーたちは、「妊娠中に体型が変化するのがとてもストレスです」「本当にその気持ちがすごく分かります」など、さまざまな反応を見せた。

なお、アヤネさんは2021年にイ・ジフンと結婚し、2024年に娘を出産した。現在、第2子を妊娠中だ。

（記事提供＝OSEN）

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