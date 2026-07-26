『ちびまる子ちゃん』夏の恒例企画！ちょっぴり怖い「まる子の夕涼み」が5週連続放送 | RBB TODAY

アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）毎年恒例の夏の人気シリーズ「まる子の夕涼み～ちょっぴりこわくて不思議な世界～」が、8月2日から5週連続で放送される。放送時間は毎週日曜18時～18時30分。

暑い夏にぴったりな、ちょっぴりこわくてひんやりとした不思議なエピソードを視聴者に届ける同シリーズ。今年も、まる子たちが体験する不思議な出来事が全5話にわたり描かれる。

（C）フジテレビ

8月2日放送の第1541話「花輪邸はおばけ屋敷？」では、心霊特集に怖がりながらも目が離せないまる子が、デパートのおばけ屋敷に行きたいと奮闘する様子が描かれる。

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8月9日放送の第1542話「まる子、勉強好きな妖怪に会う？」では、トイレに潜む妖怪の話に震え上がったまる子が図書館へ向かい、帰り道に不思議な体験をする。

8月16日放送の第1543話「まる子、謎の本におびえる」では、図書館で見つけた「恐怖の館」という本の内容がなぜか事前に分かってしまうという怪奇現象にまる子が翻弄される。

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8月23日放送の第1544話「呪われたトランシーバー」では、押入れから見つけたおもちゃのトランシーバーをめぐり、藤木や永沢を巻き込んだ不思議な出来事が起きる。

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8月30日放送の第1545話「お姉ちゃんは超能力者？」では、星占いを信じて念じた願いがかなったお姉ちゃんを見て、まる子が超能力者ではないかと疑い始めるコミカルなエピソードが展開される。