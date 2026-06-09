花をイメージしたかき氷「パティシエの作る夏花氷」が登場！スイーツデザインスタジオが全5種を期間限定で販売 | RBB TODAY

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花をイメージしたかき氷「パティシエの作る夏花氷」が登場！スイーツデザインスタジオが全5種を期間限定で販売

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向日葵の琥珀氷(ひまわりのこはくごおり)
  • 向日葵の琥珀氷(ひまわりのこはくごおり)
  • ― 咲く、かき氷 ―『パティシエの作る夏花氷』が今年も登場！
  • 真紅の苺氷(しんくのいちごごおり)
  • 深海の蒼花氷(しんかいのあおはなごおり)
  • 花霞の抹茶氷(はながすみのまっちゃごおり)
  • 恋雲の果実氷(こいぐものかじつごおり)

　スイーツデザインスタジオ メイプリルは、6月26日から8月30日まで、夏季限定かき氷シリーズ「パティシエの作る夏花氷」を営業日に販売する。

― 咲く、かき氷 ―『パティシエの作る夏花氷』が今年も登場！

　2026年のテーマは「氷の花物語」。ショートケーキや抹茶のバスクチーズケーキ、キャラメルバナナなど、親しみのあるスイーツを着想源に、花々を思わせる華やかなデコレーションで仕上げた全5種を、期間ごとに販売する。

真紅の苺氷(しんくのいちごごおり)
深海の蒼花氷(しんかいのあおはなごおり)

　ラインアップは、「真紅の苺氷 ～いちごのショートケーキ～」2,000円（税込）、「深海の蒼花氷 ～チョコミント～」1,800円（税込）、「花霞の抹茶氷 ～抹茶のバスクチーズケーキ～」1,800円（税込）、「恋雲の果実氷 ～フルーツスムージー～」1,800円（税込）、「向日葵の琥珀氷 ～キャラメルバナナ～」1,800円（税込）。

花霞の抹茶氷(はながすみのまっちゃごおり)

　同シリーズは、クリームやメレンゲ、ソースまで一つひとつ手作りし、“ケーキを食べるように楽しむかき氷”を表現。見た目の華やかさに加え、ショートケーキやバスクチーズケーキを味わっているような新感覚の仕立てが特徴となっている。

恋雲の果実氷(こいぐものかじつごおり)

　販売場所は、東京都杉並区西荻北の「スイーツデザインスタジオ メイプリル」1Fスタジオ。営業時間は11時から17時までで、最終受付は16時。金曜・土曜・日曜・祝日・お盆期間を中心に営業し、予約優先で受け付ける。


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