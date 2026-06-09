『ミスマガジン2027』ベスト20に選ばれた成瀬光がキュートなオフショットを公開 | RBB TODAY

先日お披露目された『ミスマガジン2027』ベスト20に選出された成瀬光が、キュートな素顔が垣間見えるオフショットを公開した。

成瀬はスキーやダンスが得意な21歳。インスタグラムに「ミスマガジン2027ベスト20に選んでいただきましたエントリーＮｏ．7成瀬光(なるせひかり)です！これからグランプリ目指して頑張ります！よろしくお願いします」と自己紹介。「ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント」で撮影したオフショットをアップした。

ミスマガジンのTシャツにデニムのショートパンツを合わせた成瀬は、胸元の名札が見えるようにアピール。4日には「文武両道No.1決定戦」撮影時のオフショットも公開。赤いビブスを身に着けた成瀬は、とびきりの笑顔でピースサインをしているショットや、同じくミスマガジンベスト20に選出された林春花との2ショットなどがアップされている。「文武両道No.1決定戦」の50メートル走では7秒93という好タイムを出し、第3位に入った。

（写真は成瀬光の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は成瀬光の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

成瀬の投稿にファンからは「ベスト20からの躍進！お祈りしております！」「あまりにもカワイイけん、速攻でフォローしちゃった」「全力なところ素敵でしたよ」といった応援するコメントが寄せられている。