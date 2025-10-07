元乃木坂46・中田花奈、ランジェリー姿で大胆“美ヒップ”披露！ | RBB TODAY

7日発売の『週刊SPA!』10月14・21日合併号（扶桑社）の表紙に、元乃木坂46でタレント・プロ雀士の中田花奈が登場した。

撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美

誌面のグラビアで中田は、仕事に疲れた主人公が自分を見つめ直すためにリゾートを訪れる、というストーリーを表現。開放感に満ちた艶やかな姿を披露している。

乃木坂46卒業後、タレントやプロ雀士として活躍するほか、自身がオーナーを務める麻雀カフェ「chun.」を経営するなど、多岐にわたって活動する中田。今年5月には2nd写真集『掻き立てる』（講談社）も発売されている。

グラビア企画「グラビアン魂」には、Hカップのプロポーションで注目を集める月花めもりが初登場。みうらじゅん・リリーフランキー両氏が「ホラー映画のヒロインにいそう」と評したことから、“ホラー感”をモチーフにした異色の撮り下ろしが実現した。月花はアイドルグループ「ゆえない」のメンバーとしても活動中で、11月には2nd DVD『ただいま成長中！』の発売を控えている。

月花は東京都生まれの23歳。グラビアで活躍しながらアイドルグループ「ゆえない」のメンバーとしても活動している。特技はマッサージすることとメイクを崩さないこと。11月に2nd DVD『ただいま成長中！』が発売予定だ。

癒やし系美女とのゲーム企画には、レースクイーン歴11年目の生田ちむが登場。3年連続で「日本レースクイーン大賞」を受賞した経歴を持つ彼女が、サーキットで観客を魅了するスレンダーな美ボディを披露している。

生田は東京都生まれの35歳。2017年から3年連続で日本レースクイーン大賞を受賞。レースクイーン歴は11年目となる。『Gヘルスケア』（TBS）金曜レギュラーとして出演し、趣味はゲームでポーカーやポケモンカードにハマり中。