 元乃木坂46・中田花奈、ランジェリー姿で大胆“美ヒップ”披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

元乃木坂46・中田花奈、ランジェリー姿で大胆“美ヒップ”披露！

エンタメ グラビア
注目記事
撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美
  • 撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美
  • 撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美
  • 撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美
  • 撮影:岡本武志 ヘアメイク:市嶋あかね スタイリング:菊地文子
  • 撮影:岡本武志 ヘアメイク:市嶋あかね スタイリング:菊地文子
  • 撮影:岡本武志 ヘアメイク:市嶋あかね スタイリング:菊地文子
  • 撮影:岡本武志 ヘアメイク:市嶋あかね スタイリング:菊地文子

　7日発売の『週刊SPA!』10月14・21日合併号（扶桑社）の表紙に、元乃木坂46でタレント・プロ雀士の中田花奈が登場した。

撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美

　誌面のグラビアで中田は、仕事に疲れた主人公が自分を見つめ直すためにリゾートを訪れる、というストーリーを表現。開放感に満ちた艶やかな姿を披露している。

撮影:唐木貴央 ヘアメイク:萩村千紗子 スタイリング:八杉直美

　乃木坂46卒業後、タレントやプロ雀士として活躍するほか、自身がオーナーを務める麻雀カフェ「chun.」を経営するなど、多岐にわたって活動する中田。今年5月には2nd写真集『掻き立てる』（講談社）も発売されている。

撮影:岡本武志 ヘアメイク:市嶋あかね スタイリング:菊地文子

　グラビア企画「グラビアン魂」には、Hカップのプロポーションで注目を集める月花めもりが初登場。みうらじゅん・リリーフランキー両氏が「ホラー映画のヒロインにいそう」と評したことから、“ホラー感”をモチーフにした異色の撮り下ろしが実現した。月花はアイドルグループ「ゆえない」のメンバーとしても活動中で、11月には2nd DVD『ただいま成長中！』の発売を控えている。

撮影:岡本武志 ヘアメイク:市嶋あかね スタイリング:菊地文子

　月花は東京都生まれの23歳。グラビアで活躍しながらアイドルグループ「ゆえない」のメンバーとしても活動している。特技はマッサージすることとメイクを崩さないこと。11月に2nd DVD『ただいま成長中！』が発売予定だ。

撮影:岡本武志 ヘアメイク:市嶋あかね スタイリング:菊地文子

　癒やし系美女とのゲーム企画には、レースクイーン歴11年目の生田ちむが登場。3年連続で「日本レースクイーン大賞」を受賞した経歴を持つ彼女が、サーキットで観客を魅了するスレンダーな美ボディを披露している。

撮影:岡本武志 ヘアメイク:市嶋あかね スタイリング:菊地文子

　生田は東京都生まれの35歳。2017年から3年連続で日本レースクイーン大賞を受賞。レースクイーン歴は11年目となる。『Gヘルスケア』（TBS）金曜レギュラーとして出演し、趣味はゲームでポーカーやポケモンカードにハマり中。


プロ雀士・中田花奈、5年ぶり写真集の表紙は「少し控え目に」！ 想像を掻き立てる艶カット公開 | RBB TODAY
画像
アイドルグループ・乃木坂46の元メンバーで、現在はタレント、プロ雀士として活躍する中田花奈が、5年ぶりとなる2nd写真集『掻き立てる』（講談社）を5月27日に発売する。その表紙が本日解禁された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/07/229337.html続きを読む »

中田花奈、美バストをぎゅっと抱きしめ…2nd写真集『掻き立てる』重版決定 | RBB TODAY
画像
中田花奈の2nd写真集『掻き立てる』（講談社）が重版されることが決定した。それを記念して、新たな掲載カット2点が公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/01/232562.html?from=image-page-title続きを読む »

週刊SPA!(スパ!) 2025年 10/14・21合併号 [雑誌] 週刊SPA！ (デジタル雑誌)
￥600
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【電子版だけの特典カット付き】中田花奈　２ｎｄ写真集　掻き立てる
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top