横顔がそっくり…俳優クォン・サンウ、イケメン息子と2ショット！妻ソン・テヨンが家族の近況公開 | RBB TODAY

俳優クォン・サンウにそっくりな長男の近況が公開された。

父親に並ぶほど成長した姿に、注目が集まっている。

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クォン・サンウの妻で女優のソン・テヨンは7月27日、自身のSNSに家族を表す絵文字とともに写真を投稿し、近況を伝えた。

公開された写真には、アメリカで暮らす家族を訪ねたクォン・サンウの姿が収められている。クォン・サンウは、現地で学業に励む息子や娘とコーヒーを飲んだり、散歩をしたりしながら、穏やかな時間を過ごしていた。

ソン・テヨンは、久しぶりに家族全員がそろった様子を写真に収め、思い出を残した。

特に注目を集めたのは、父親にそっくりな長男ルッキくんの姿だ。クォン・サンウとルッキくんは並んで座り、コーヒーを飲んでいる。黒いTシャツにサングラスを合わせた2人は、無表情な姿までよく似ていた。

また、別の写真には、2人が並んで歩く後ろ姿も収められている。成長したルッキくんは、クォン・サンウと身長や体格がほとんど変わらないほどで、モデルのようなスタイルを見せた。

（写真＝ソン・テヨンInstagram）1枚目クォン・サンウ（左）とルッキくん

なお、クォン・サンウとソン・テヨンは2008年に結婚し、1男1女をもうけている。ソン・テヨンは2人の子どもの学業のため、アメリカで生活しながら、ユーチューブを通じて日常を公開している。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。

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