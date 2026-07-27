「湯布院来てる！」SEVENTEEN・ジョンハン、日本で休暇満喫？大分旅行ショットに反響 | RBB TODAY

SEVENTEENのジョンハンが、日本旅行を満喫した。

大分県の別府や湯布院を訪れた近況写真に、注目が集まっている。

【写真】ジョンハン、別府＆湯布院に出没！

ジョンハンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに複数の写真を投稿した。

公開された写真には、大分県別府市にあるグランピング施設や、由布院の金鱗湖などを訪れたジョンハンの姿が収められている。

白のTシャツに黒のワイドパンツを合わせたシンプルな装いながら、以前よりも鍛え上げられた体つきが際立ち、目を引いた。また、ほとんど変装せずに旅を楽しむ自然体な姿にも、ファンの関心が集まった。

この投稿を見たファンからは、「聖地巡りしたーい」「大分!?」「湯布院来てる！」「メロい」「イケメンすぎる」といった反応が寄せられている。

（写真＝ジョンハンInstagram）

なお、ジョンハンは8月2日放送のTBS系『日曜日の初耳学』に出演する。

◇ジョンハン プロフィール

1995年10月4日生まれ。本名ユン・ジョンハン。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。高校時代に地下鉄の駅でスカウトされ、現在所属するPLEDISエンターテインメントの練習生に。もともと芸能界を目指していたわけではなく、過去にテレビ番組を通じて「学生時代はバリスタや幼稚園教諭を夢見る平凡な学生だった」と語っている。中性的なルックスとは裏腹に、いたずら好きな一面も。

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