AKB48・長友彩海が1st写真集『予定外の瞳』をリリース、チャームポイントはくびれ・ウエスト・腹筋！ | RBB TODAY

AKB48の長友彩海が7日、都内にて1st写真集『予定外の瞳』（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

長友彩海【写真：竹内みちまろ】

長友彩海【写真：竹内みちまろ】

長友彩海【写真：竹内みちまろ】

長友彩海【写真：竹内みちまろ】

同作は、インドネシア・バリ島のラグジュアリーホテルやヴィラを貸し切ってロケを行った。王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさをはじめ、これまで見せたことのない大人の表情も収めた一冊となっている。

長友彩海【写真：竹内みちまろ】

長友彩海【写真：竹内みちまろ】

長友彩海【写真：竹内みちまろ】

長友彩海【写真：竹内みちまろ】

長友は、花柄の衣装で登場。「お話をいただいた時は素直にすごく嬉しかったです。『写真集のためなら何でもするぞ』という気持ちで、『ぜひよろしくお願いします』と即答しました」とオファーを受けた時の心境を振り返った。

(C)KADOKAWA (C)DH PHOTO/下田直樹

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チャームポイントを尋ねられると、くびれとウエスト、腹筋といい、「瞳もよく褒めていただけるので、瞳もぜひ見てほしいです」と声を弾ませた。

(C)KADOKAWA (C)DH PHOTO/下田直樹

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15歳でAKB48に加入し、今年10周年の長友に「10年間の活動の中で特に思い出に残っていることは？」との質問が向けられる場面があった。長友は、コロナ禍に開催された柏木由紀プロデュースによるAKB48のコンサートを挙げ、当時は選抜に入ることができていなかったことを説明。柏木らの目に留まりコンサート選抜に抜擢され、その瞬間、自身の中でスイッチが入り、AKB48の選抜を本格的に目指したいと思うようになったそう。「ゆきりんさんがプロデュースしてくださったあのコンサートは今でも忘れられない思い出として残っています」と実感を込めて言葉にした。

先日、AKB48の68枚目のシングル『好きish』（8月リリース）の選抜メンバーが発表され、長友は選抜入りを果たしていたが、11年目の抱負については、「今回選抜メンバーとして参加させていただくので、自分なりにできることはしたいなと思います」「今回の選抜メンバーで、今このタイミングで写真集を出しているのは私しかいないので、この写真集がいろんな方にとっての『AKBへの入り口』になったらいいなと思っています」と目を輝かせた。

また、「柏木に伝えたいことは？」と声を掛けられると、柏木が長友の選抜復帰を喜んでいたことを告げ、「『ぜひこの写真集を見てください』ということと、自分の口から『また選抜に入りました』ってゆきりんさんに伝えたいなと思います」と笑顔を見せた。