一ノ瀬瑠菜が銭湯グラビア「私、1日3回お風呂に入るんです」！初夏の記憶を切り取る | RBB TODAY

「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃ vol.06』（徳間書店）が7月29日（水）に刊行される。

通常版の表紙・巻頭を飾るのは一ノ瀬瑠菜だ。各グラビア誌で確かな存在感を放つ彼女が、同誌の撮影で初めて下町の銭湯を訪れた。自転車で銭湯へ向かう日常の一コマから、湯船での水着姿、湯上がりの古民家でくつろぐ様子までを収録。一ノ瀬は「今回のテーマはお風呂だったので、古き良き銭湯にお邪魔してきました。私、お風呂が大好きで、1日3回入るんです」とコメント。

【セブンネット限定特典：一ノ瀬瑠菜ポストカードA】

【セブンネット限定特典：一ノ瀬瑠菜ポストカードB】

【セブンネット限定特典：一ノ瀬瑠菜ポストカードC】

ネット書店限定の「特別版」表紙には、NMB48卒業後もグラビアを中心に活躍の幅を広げる和田海佑が登場。テーマは「今日を往く、干物女」。「普段は絶対に着ない」という部屋着姿や休日の一幕、水着姿を収録。インタビューでは卒業後に仕事が増えている近況や今後の目標も明かしている。

そのほか同号には、山田あい、南みゆか、鈴木優香、羽瀬レイナ、尊みを感じて桜井が登場する。

さらに、通常版・特別版ともにセブンネット限定で特典ポストカード付きバージョンも発売される。通常版には一ノ瀬瑠菜のポストカード（3種から1種選択）と山田あいのポストカード（2種から1種選択）、特別版には和田海佑のポストカード（3種から1種選択）と南みゆかのポストカード（2種から1種選択）が付属する。