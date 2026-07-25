ライブ中、股間付近に手を突っ込み騒然…世界を驚かせたK-POPアイドルが近況公開 | RBB TODAY

ITZYのリュジンが近況を公開した。

リュジンは7月23日、自身のインスタグラムを更新。

【画像】股間に手を…リュジンの“行動”

「猫が大好き」とコメントを添え、複数の写真を投稿している。

公開された写真には、大きな猫型のふわふわバッグを抱きしめたり、寄り添ったりしながらリラックスした表情を披露するリュジンの姿が収められている。淡いブルーとホワイトを基調としたコーディネートも相まって、柔らかな雰囲気を漂わせている。

投稿を見たファンからは、「バッグよりかわいい」「猫になりたい」「癒やされる」「今日もビジュアルが完璧」などの反応が寄せられた。

（写真＝リュジンInstagram）

リュジンは先日、ワールドツアーの公演中に股間付近へ手を入れる映像がSNSで拡散され、大きな話題となった。一部ではさまざまな憶測も広がったが、本人によると、衣装のジャンプスーツがきつかったため、少しでも緩和しようと調整していたのだと説明していた。

◇リュジン プロフィール

2001年4月17日生まれ。本名シン・リュジン。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。華やかなビジュアルと圧倒的なパフォーマンススキルを誇っている。2015年にJYPエンターテインメントの関係者からのスカウトがきっかけで入社。その後、2017年に出演したオーディション番組『Mix Nine』では、女性出演者の中で1位を獲得し、ダンスもラップもできる高いポテンシャルを見せつけた。

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