茨城・鉾田の農園、生メロントッピングの限定メロンパンを6日より販売！ | RBB TODAY

茨城県鉾田市の農業法人深作農園有限会社は、6月6日の「メロンの日」からメロンシーズンを本格スタートする。

深作農園のメロンシーズンが本格スタート

茨城県鉾田市にある同農園の直売所では、とれたてメロンの産直販売を実施。贈答品として全国配送にも対応する。深作農園では、オリジナルブランドメロン「メロディーグリーン」「オーロラグリーン」「ドリームレッド」をはじめ、茨城県オリジナル品種「イバラキング」や、夏から秋にかけて楽しめる「アールスメロン」などを生産している。

また、敷地内の農園カフェ「ル・フカサク」では、カットメロンやメロンスイーツを提供。6月6日からは、リニューアルしたメロンパフェやメロンパンケーキ、メロンタルト、メロンジュースなど、旬のメロンを使ったメニューが登場する。

深作農園のメロンでつくる独自の味「メロンバウム」

深作農園のメロンシーズンが本格スタート

さらに、年間を通じて人気の「王様のメロンパン」に加え、メロンの季節限定で生メロンをトッピングした「プレミアムメロンパン」も数量限定で販売される。

深作農園でしか味わえない本物メロンの「王様のメロンパン」

メロンデザートがリニューアル

直売所店頭では、メロン購入者を対象に、農園メロンを使った「メロンバウムSまたはM」が1点100円引きとなるクーポンを配布するキャンペーンも実施。開催期間は6月6日から2026年秋口までで、会場は深作農園直売所、ファームクーヘンフカサク、ファームパティスリー ル・フカサク。