 茨城・鉾田の農園、生メロントッピングの限定メロンパンを6日より販売！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

茨城・鉾田の農園、生メロントッピングの限定メロンパンを6日より販売！

ライフ グルメ
注目記事
農業六次産業化のトップランナーである深作農園のメロンスイーツ
  • 農業六次産業化のトップランナーである深作農園のメロンスイーツ
  • 深作農園のメロンシーズンが本格スタート
  • 深作農園でしか味わえない本物メロンの「王様のメロンパン」
  • 深作農園のメロンでつくる独自の味「メロンバウム」
  • メロンデザートがリニューアル
  • メロンパンケーキがリニューアル

　茨城県鉾田市の農業法人深作農園有限会社は、6月6日の「メロンの日」からメロンシーズンを本格スタートする。

深作農園のメロンシーズンが本格スタート

　茨城県鉾田市にある同農園の直売所では、とれたてメロンの産直販売を実施。贈答品として全国配送にも対応する。深作農園では、オリジナルブランドメロン「メロディーグリーン」「オーロラグリーン」「ドリームレッド」をはじめ、茨城県オリジナル品種「イバラキング」や、夏から秋にかけて楽しめる「アールスメロン」などを生産している。

　また、敷地内の農園カフェ「ル・フカサク」では、カットメロンやメロンスイーツを提供。6月6日からは、リニューアルしたメロンパフェやメロンパンケーキ、メロンタルト、メロンジュースなど、旬のメロンを使ったメニューが登場する。

深作農園のメロンでつくる独自の味「メロンバウム」
深作農園のメロンシーズンが本格スタート

　さらに、年間を通じて人気の「王様のメロンパン」に加え、メロンの季節限定で生メロンをトッピングした「プレミアムメロンパン」も数量限定で販売される。

深作農園でしか味わえない本物メロンの「王様のメロンパン」
メロンデザートがリニューアル

　直売所店頭では、メロン購入者を対象に、農園メロンを使った「メロンバウムSまたはM」が1点100円引きとなるクーポンを配布するキャンペーンも実施。開催期間は6月6日から2026年秋口までで、会場は深作農園直売所、ファームクーヘンフカサク、ファームパティスリー ル・フカサク。


観音裏のパン屋さん　粉花のパンのレシピと浅草さんぽ
￥1,144
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
きょうも、パンを焼こう。 ぱん工房くーぷの最高においしいおうちパン
￥1,170
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top