大分県唯一のウイスキー専業蒸溜所・久住蒸溜所「シングルモルト久住 tabi＃01」発売 | RBB TODAY

久住（くじゅう）蒸溜所は、新シリーズ「tabi」第一弾として新商品「シングルモルト久住 tabi＃01」を、2026年7月31日（金）より発売すると発表しました。

「tabi」は、ウイスキーの造り手としての可能性、久住のウイスキーの可能性を広げる新たな出会いを通して、記憶に残る最高の一杯を目指す「久住の旅」をテーマにお届けする新シリーズ。同シリーズでは、「シングルモルト久住」シリーズ「sora」「michi」に続く三部作の最後を飾るシリーズとして、バランスの取れたブレンドで生まれる新たな久住の魅力を表現していくそうです。

今回の「tabi」第一弾商品「シングルモルト久住 tabi＃01」は、「甘くてフルーティ」が特徴になっており、香りや味わいの前半にしっかりと主張する甘さがあります。余韻にかけてフルーティさや柔らかい木香が抜けていく仕上がりです。

同商品は、同社の特約店を通じて全国の酒販店、百貨店などで販売となります。また、同社が運営する小売りの通販サイト「シングルモルト通販 洋酒専門店TSUZAKI」と久住蒸溜所SHOPスペースでも販売予定です。

ウイスキー好きの方は、ぜひチェックしてみてください！

久住蒸溜所（有限会社津崎商事）についてはこちら。

製品情報

シングルモルト久住 tabi＃01

アルコール度数：53%

容量：700ml（カートン入り）

参考小売価格：700ml 12,000円（税抜）

発売日：2026年7月31日（金）

特約店を通じて全国の酒販店、百貨店などで販売のほか、同社運営の通販サイト「シングルモルト通販 洋酒専門店TSUZAKI」でも販売予定。

URL：https://www.bottles.jp/

【担当者からのコメント】

製造責任者兼ブレンダー 武石 裕

「シングルモルト久住」3つ目となるシリーズ「tabi」は、久住の味わいの幅をより豊かにするための「旅」がテーマです。

「michi」がハウススタイルを追い求める1本の「道」だとすると、「tabi」はそのバリエーションを広げるための「旅」。個性をストレートに表現するというよりは、個性が強い原酒なども一定量使いながら、バランスの取れたブレンドで生まれる新たな久住の魅力を表現していきます。

久住蒸溜所は、型を固めるまでは大きな冒険はせず、一定以上のクオリティをコンスタントに生み出す再現性や技術力を磨くことを重視してきました。造り手としても商品としても派手さはないかもしれませんが、私たちの日々の挑戦や新しい出会いを通じて久住の、ひいては日本のウイスキーの「可能性を広げる」ボトルをお届けしたいと思っています。