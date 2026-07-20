 「ウルトラマンティガ」怪獣や宇宙人たちが主役！ 限定メニュー&特典登場の「怪獣酒場」フェア開催【7月21日～】 | RBB TODAY
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「ウルトラマンティガ」怪獣や宇宙人たちが主役！ 限定メニュー&特典登場の「怪獣酒場」フェア開催【7月21日～】

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ギジェラ「禁断のサグチキンカレー」／1,628円(税込)
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  • 「ウルトラマンティガ フェア」
  • レイロンス「深海からのメロンミルク」／990円(税込)
  • イーヴィルティガ「邪に導かれしブルーアイドフィズ」／990円(税込)
  • ウルトラマンティガ フェア限定コースター(全12種・非売品)
  • 『怪獣酒場』
  • キリエロイド「炎魔ピザ」／1,540円(税込)
  • ガタノゾーア「超古代焼豚石焼き丼」／1,980円(税込)

『ウルトラマンティガ』の30周年を記念し、ウルトラ怪獣たちが主役の居酒屋「怪獣酒場」では2026年7月21日から9月13日にかけて、ウルトラマンティガと戦いを繰り広げた怪獣や宇宙人たちをモチーフにしたメニューを提供する「ウルトラマンティガ フェア」が開催される。

「ウルトラマンティガ フェア」

このたびの「ウルトラマンティガ フェア」は、ウルトラ怪獣たちが夜な夜な憂さを晴らし、明日への新たな悪巧みを企てる「怪獣酒場 新橋蒸溜所」にて、2026年に放送開始30周年を迎える『ウルトラマンティガ』の怪獣や宇宙人たちが主役のフェアとして開かれるもの。

サフランライスとサグカレーでギジェラの造形が表現された「禁断のサグチキンカレー」や、セルチェンジビームによって小さくなったキングモーラットの姿から着想を得た「モラちゃんスイートポテト」など、全5種のフードメニューが登場する。

キングモーラット「モラちゃんスイートポテト」／935円(税込)
チャリジャ「魔人プレートクレープ」／990円(税込)

またドリンクメニューは、カミーラの強力な武器「アイゾード」をイメージしたラムネ氷を沈めたアルコールメニュー「愛と憎しみのピーチハイボール」のほか、禍々しいブルーのグラデーションがイーヴィルティガのボディを想像させるノンアルコールメニュー「邪に導かれしブルーアイドフィズ」など、全7種が提供される。

カミーラ「愛と憎しみのピーチハイボール」／990円(税込)
イーヴィルティガ「邪に導かれしブルーアイドフィズ」／990円(税込)

作品に登場するキャラクターたちの個性や印象的なエピソードを怪獣酒場ならではの発想で表現した、フェア限定メニューで『ウルトラマンティガ』の世界に浸ってみたい。

ウルトラマンティガ フェア限定コースター(全12種・非売品)

また、これらフェアメニューを注文すると、『ウルトラマンティガ』に登場した怪獣や宇宙人たちがデザインされた「ウルトラマンティガ フェア限定コースター」を、全12種からランダムで1枚もらえる。30周年を記念してセレクトされた、怪獣や宇宙人たちのラインナップにも注目だ。

『ウルトラマンティガ』の30周年を記念する「ウルトラマンティガ フェア」は、7月21日から9月13日にかけて「怪獣酒場 新橋蒸溜所」にて開催される。ぜひ怪獣や宇宙人たちの視点から『ウルトラマンティガ』の世界を振り返りながら、この期間だけの怪獣酒場ならではのメニューと特典を楽しもう。


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■「ウルトラマンティガ フェア」

開催期間：2026年7月21日(火)～9月13日(日)

開催店舗：怪獣酒場 新橋蒸溜所

■ウルトラマンティガ フェア限定コースター(全12種・非売品)をプレゼント！

内容：ウルトラマンティガ フェア限定コースター(全12種・非売品)をプレゼント

対象：フェア限定メニュー(フードまたはドリンク)をご注文のお客さま

期間：2026年7月21日(火)～9月13日(日) ※なくなり次第終了

備考：対象メニューを1品ご注文ごとにランダムで1枚お渡しいたします。コースターのデザインはお選びいただけません。

（C）円谷プロ

《仲瀬 コウタロウ》

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