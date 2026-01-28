渡辺満里奈、鈴木蘭々との20数年ぶりの再会に喜び！千秋を交えた3ショット公開 | RBB TODAY

タレントの渡辺満里奈が27日、アメーバオフィシャルブログを更新。タレントの鈴木蘭々と、実に20数年ぶりの再会を果たしたことを報告し、喜びをつづった。
この日、渡辺は「ものすごく久しぶりの蘭々！！」と題してブログを更新。「20数年ぶりの再会！」と明かし、ランチの約束をしていた千秋の提案で、鈴木を呼ぶことになった経緯を紹介した。久々の再会に「なんと20数年ぶりに再会！」と驚きを記し、「全然変わらない蘭々 会えて嬉しかった！！」と感激。「千秋ちゃん、ありがとう！」と感謝の言葉も添えた。
投稿では、屋外で撮影した3人の自然体な3ショットや、店内で並んで写る和やかな写真も公開。「3人で、たくさんのいろんな話をして、時間を忘れるくらいでした」と振り返り、充実した時間を過ごした様子を伝えた。
この投稿にファンからは「この３ショット、街中で見かけたらビックリしまくり」「会えて良かった」「旧交を温めるっていい」「鈴木さんとは確か『太陽とハナウタ』でコラボしてたよね！？」などの声が寄せられている。
