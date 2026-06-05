映画『国宝』、明日からPrime Videoが独占配信！ | RBB TODAY

日本アカデミー賞10部門を制覇、歴史的ヒットを記録した映画『国宝』が、6日からAmazonプライム特典対象作品として見放題独占配信を開始する。

『国宝』は任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げた主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記。主役の喜久雄を吉沢亮、喜久雄の親友でありライバルとなる歌舞伎名門の御曹司・俊介役を横浜流星が演じた。喜久雄の師匠となる上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎役には渡辺謙、喜久雄の幼馴染の春江を高畑充希が演じるなど、豪華俳優陣が出演したことでも話題となった。観客動員数1415万人、興行収入200億円を突破し、第98回米アカデミー賞の「メイクアップ＆ヘアスタイリング賞」にノミネートされるなど大きな話題となった作品。

上映中は『国宝』を何度も映画館に足を運んだというファンも多く、SNSでも2回目、3回目の観賞を報告する投稿も多く見られた。プライム会員であればPrime Videoで何度でも見ることができる。