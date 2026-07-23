インナーチラ見え…元K-POPアイドル、ざっくりカットの“無防備トップス”で魅了 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のソリョンが、夏ムード漂うビジュアルで魅了した。

ソリョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「夏が好き」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】インナーチラ見え…ソリョン、“無防備トップス”姿

公開された写真でソリョンは、ホワイトのノースリーブTシャツにゆったりとしたデニムを合わせたシンプルな装いを披露。サイドが開いたデザインのトップスから黒のインナーがちらりとのぞき、コーディネートにアクセントを加えている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「レジェンド」「反則です」「女神」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ソリョンInstagram）

なお、ソリョンは最近、Netflix新シリーズ『ゆっくり強烈に』（原題）の撮影を終えた。

◇ソリョン プロフィール

1995年1月3日生まれ。韓国・プチョン市出身。 2010年に参加した学生服のモデル選抜大会をきっかけに、FNCエンターテインメントにスカウトされた。2年間のトレーニングを経て2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。2015年に通信会社SKテレコムのイメージモデルを抜擢され、167cmの長身と抜群のスタイルを生かした宣伝用の等身大パネルで大ブレイクを果たす。デビュー早々女優業を並行し、ドラマ『いとしのソヨン』『なにもしたくない～立ち止まって、恋をして～』、映画『江南ブルース』『殺人者の記憶法』『安市城 グレート・バトル』などに出演した。

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