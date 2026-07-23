ありえない胸部に「規格外すぎる…」の声　台湾球宴に登場した韓国チア、圧巻スタイルに視線集中 | RBB TODAY

キム・ヒョニョンが近況を公開した。

抜群のスタイルが注目を集めている。

【写真】キム・ヒョニョンのありえない胸部

キム・ヒョニョンは7月20日、自身のインスタグラムに「My first TAIWAN ALL-STAR GAME」「Thanks for having me」とコメントを添え、複数の写真を投稿した。

公開された写真は、台湾・台北ドームで開催されたオールスターゲーム関連イベントを訪れた際のもの。会場内でドリンクを手にポーズを取る姿や、スタンド席からグラウンドを眺める様子などが収められている。

特に目を引いたのは、その圧倒的なスタイルだ。ボーダー柄のタイトなノースリーブトップスにショートパンツを合わせたコーディネートで、引き締まったウエストラインを披露。人形のようなビジュアルも相まって、多くの視線を集めた。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「規格外すぎる…」「まるでAIみたいなスタイル」「台湾でも輝いている」「女神そのもの」といった反応が寄せられている。

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞したほか、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、桃園レオパーズの応援団に所属している。

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