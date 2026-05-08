Toshl、約3年10ヶ月ぶりにニューアルバム発売！アニソン名曲を網羅 | RBB TODAY

Toshlのカバーアルバムシリーズ「IM A SINGER」の第4弾『IM A SINGER VOL.4』が、約3年10ヶ月ぶりに7月1日に発売されることが明らかになった。

VOL.1から3まで好評価・好セールスを記録してきた同シリーズ。今作はアニメソングのカバー曲を中心に構成されている。

4月10日より放送中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマ「愛をとりもどせ!!」を筆頭に、映画『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』主題歌「魂のルフラン」、アニメ『進撃の巨人』オープニングテーマ「紅蓮の弓矢」、アニメ『美少女戦士セーラームーン』シリーズのオープニングテーマ「ムーンライト伝説」など、幅広い世代に親しまれた名曲が収録される。

さらに「ミックスナッツ」（アニメ『SPY×FAMILY』Season 1第1クールオープニングテーマ）、「虹」（映画『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌）といったヒットソングも収録。加えて、ライブで披露済みの「運命の閃光」と、ピアノとストリングスによるバラード「煌めきは風」の2曲のオリジナル曲も収録される。

初回限定盤に付属のBlu-rayには、本人弾き語りによるスタジオライブと、アルバムに関するスペシャルインタビューが収録される予定だ。

また、映像作家の内田清輝・グ弍（PicassoTrigger）が書き下ろしたToshlキャラの「特製ぬいぐるみキーホルダー」が付いたUMストア限定セットも用意されている。同セットの販売は5月31日（日）23時59分に終了となる。

さらに、龍玄としプロデュースによるアニソンの祭典「ANISON LEGENDS FES JAPAN」が7月4日に金沢で開催される予定で、イベント会場ではアルバムCDの特典付き販売も予定されている。