若槻千夏と滝沢カレンの合同バースデーパーティー！アンミカと田中みなみも出席 | RBB TODAY

タレントの若槻千夏が3日、自身のインスタグラムを更新。滝沢カレンと合同で行われたバースデーパーティーの様子を公開した。

若槻は動画や写真を合わせて6パターンアップ。「①披露宴ですか？笑」とキャプションが付けられた最初の動画では、若槻と滝沢がハッピーバースデーの歌に合わせて手拍子をした後、「Make a Wish」と唱えてからロウソクを吹き消す姿が見られる。若槻と滝沢の前にはひまわりを中心とした豪華な花が飾られており、まるで披露宴のようなゴージャスさだ。2枚目の写真は「②アンミカさん.田中みな実さんがカレンちゃんと私の誕生日会を開催してくれました♡」と説明されており、4人の集合写真が掲載された。

その他にも若槻が自撮りした滝沢との2ショット、滝沢が自撮りした若槻との2ショットなど、楽しげな様子が伝わる写真が多数アップされている。この投稿にはファンから1.4万件以上のいいね！がついた。

※若槻千夏の投稿