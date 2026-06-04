ビッグボーイ、父の日限定メニュー「国産黒毛和牛サーロイン」11日より登場！ | RBB TODAY

ハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、11日より、父の日に向けた期間限定の特別メニューを販売する。

今年の父の日は“国産黒毛和牛サーロイン”でプチ贅沢に！ビッグボーイが期間限定の特別メニューをご提供！

今回登場するのは、国産黒毛和牛のサーロインを使用したプチ贅沢なメニュー。肉質等級4等級以上の黒毛和牛サーロインを300度の高温直火で焼き上げ、柔らかな肉質と上質な脂の甘みを楽しめる一品に仕上げた。

サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ

サーロイン（80g）＆殻付き海老グリル（2尾）

看板メニューの大俵ハンバーグと組み合わせた「サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ」は、大俵ハンバーグ150gが2,739円（税込）、200gが2,915円（税込）、250gが3,135円（税込）。サーロインと殻付き海老グリルを合わせた「サーロイン（80g）＆殻付き海老グリル（2尾）」は2,629円（税込）、サーロインをシンプルに味わえる「サーロイン（160g）」は3,289円（税込）で販売される。

サーロイン（160g）

そのほか、「カットサーロイン（80g）のトリプルグリル」は2,739円（税込）、「カットサーロイン（80g）＆手ごねハンバーグ」は2,629円（税込）で登場する。

カットサーロイン（80g）&手ごねハンバーグ

また、6月11日から21日までの期間限定で、生ビール大ジョッキを中ジョッキと同価格の605円（税込）で提供。さらに、父の日メニューを注文した人には、6月22日から7月31日まで使える300円引クーポンを配布する。

「サーロイン（80g）＆大俵ハンバーグ」をはじめとした父の日メニューをご注文で、お得な300円引クーポンをプレゼント！

販売は6月21日までを予定しており、商品・クーポンはいずれもなくなり次第終了となる。162店舗で販売予定だが、ビッグボーイダイニング早稲田店では販売価格が一部異なる。



