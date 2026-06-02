BABYMONSTER、グループビジュアル公開！クラシックオーラに注目 | RBB TODAY

BABYMONSTERの新曲『SUGAR HONEY ICE TEA』のグループビジュアルが公開された。

YGエンタテインメントが公式ブログに掲載した『[SUGAR HONEY ICE TEA] VISUAL PHOTO』は、メンバーそれぞれの個人ティザーに続き、全員が一堂に会してチームシナジーを完成させた画像だ。

ソフトなピンクとグレーの衣装、エレガントなアクセサリーを活用したスタイリングに溶け込んだBABYMONSTERのオーラが印象的で、全体的に柔らかくクラシックな感性が際立つ。一方でメンバーの深みのある眼差しから放たれる独特の自信に満ちた態度が、唯一無二の雰囲気を醸し出している。

3rd MINI ALBUM『춤（CHOOM）』で見せた姿とは異なるビジュアルに、世界のファンの関心は最高潮に達した。強烈なカリスマ性から落ち着いた洗練されたギャップ魅力まで自在に切り替えるコンセプトの消化力が垣間見える。

デジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』は6月8日0時に配信開始となる。前作から約1か月ぶりに実現する超高速カムバックで、甘く爽やかなイメージの言葉を組み合わせた曲名の通り、サマーソングとなる。

また、BABYMONSTERは6月26日から28日までソウル・ジャムシル屋内体育館で第2回ワールドツアーの幕を開ける。日本6都市、アジア8都市、オセアニア3都市など、現時点で確定した規模は合計18都市27回に達し、今後はヨーロッパ、北米、南米のスケジュールも追加される予定だ。

さらに、3年連続となる「SUMMER SONIC 2026」への出演も決定しており、2026年8月14日に東京会場（ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ）に登場する。自身初となる日本国内ドーム公演を含む「2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN JAPAN」も発表されている。