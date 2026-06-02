綾瀬はるか「赤のボディコン」で法廷へ！日本初のハラスメント裁判を描く映画2026年公開 | RBB TODAY

映画『ファーストボイス ー私たちの逆転裁判ー』の特報映像・ファーストビジュアル・メインキャストが公開された。2026年10月2日（金）より全国公開される。

同作は、ディスコでミラーボールが輝き、日本が好景気に沸いたバブル経済絶頂期の1989年を舞台にした物語。女性は結婚までの「腰掛け」として働く存在だと多くの人が思い込んでいた時代に、日本で初めて「ハラスメント」が事件となった裁判を一つのきっかけに、国は法を改正。社会の常識とルールは大きく転換していった。その背景で新たな未来を切り開こうと挑み、声を上げることを諦めなかった型破りな弁護士たちの実話に着想を得た物語を映画化したものだ。

主演は綾瀬はるか。お金にならない案件ばかり引き受けてしまうお人好しでありながら、信念を胸に立ち上がる弁護士・朝日道子役を演じる。2026年は同作を含め主演映画3本が公開となる。

©2026『ファーストボイス』製作委員会

朝日に依頼を持ち込むキーパーソン・上原恵役を演じるのはファーストサマーウイカ。上司から執拗な嫌がらせを受け仕事まで奪われながらも理不尽に抗おうとする女性を演じる。朝日の事務所で働く新人弁護士・藤野栞役は松本穂香。同作では朝日に尊敬を抱きながらも自身の実力を過信し時にぶつかる若者を演じる。

公開されたファーストビジュアルでは、弁護士とは思えない赤のボディコン姿の綾瀬の姿が映し出されている。特報映像でもこの姿で弁論に挑む場面が確認できる。

各キャストと監督のコメントは以下の通りだ。

©2026『ファーストボイス』製作委員会

■綾瀬はるか

「作品や役を通して、明日が少し明るくなったり、元気や勇気を届けられたらといつも思っています。『ファーストボイス』の脚本を読んだ時も、同じことを思いました。そして、実話に着想を得た物語と聞いて、多くの方に届けたいと思いました。物語の中で共に闘うことになるファーストサマーウイカさんは、ご自身の意志や考えをしっかり持った方で、役柄とも重なる魅力を感じました。女性キャストの皆さんも個性的で、とてもパワーを感じました。前田監督は、いつも周りに気を配りながら冗談を言って現場を和ませてくださるのですが、それで役者同士の会話が弾み出すと、今度は『はい、撮影しますよー！』と現場を引っ張ってくださる、とてもパワフルな方でした。温かさとエネルギーにあふれた現場だったと思います。『ファーストボイス』は、これまで当たり前とされてきた常識に疑問を投げかけ、自分の声を信じて行動した人たちの物語です。この作品が、ご覧になる皆さんに、一歩前に進む勇気や力を届けられたら嬉しいです。」

■ファーストサマーウイカ

「自分が生まれた1990年頃は、まだこんな価値観だったのかと、脚本を読んで改めて驚きました。撮影前から裁判の傍聴へ行ったり、関係者からお話を伺って、彼女達の『最初の声』を元に生まれたこの物語にリスペクトを持って挑みました。綾瀬さん、松本さん、ほか素晴らしいキャストの皆さんとご一緒に、前田組に再び参加できたことが、とても光栄です。ネットもスマホもない時代に、彼女達が社会を、人の心をどうやって動かしたのか。価値観が日々変わり続ける今だからこそ、いろんな世代に観ていただきたい映画です。風景やファッション、細部に至る時代の作り込みにもご注目いただきたいので、ぜひ大きなスクリーンで！」

■松本穂香

「今回わたしは、綾瀬はるかさん演じる朝日先生の元で働く新人弁護士・藤野栞を演じました。朝日先生の考え方、生き様はたくさんの方に響くものがあると思います。いろんな色があっていい、いろんな形があっていい。男や女である前に私たちは一人の人間であり、その尊厳は守られるべきだと、この映画を観た一人一人が改めて個人を大切に思うきっかけになれば幸いです。」

■前田哲監督

「時代に漂う空気に、ワクワクドキドキする心動き弾むようなことがどんどん少なくなってきていたのですが、綾瀬はるかさんとの映画作りはワクワクドキドキする刺激的な撮影になりました。共演のファーストサマーウイカさんと松本穂香さんと最強最高のチームワークで、観客の皆さんに元気と勇気を届ける映画に仕上がったと感じています。最初に声を上げることはとてもとても勇気がいります。社会のノイズにかき消されてしまうその小さな声を聴き逃さない、聴く耳を持ち行動することはさらなる勇気とエネルギーがいると思います。小さな声を聴き逃さず共に闘った人たちの物語に、ご期待ください。」

■『ファーストボイス ー私たちの逆転裁判ー』

■公開日：2026年10月2日(金)全国ロードショー！



