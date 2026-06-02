PDF作業を効率化！PDFelementでできる便利な編集機能とは？ | RBB TODAY

PDFは仕事で使う機会が多い一方で、「編集しづらい」「修正に手間がかかる」と感じる場面も少なくない。そんな中、PDFをWord感覚で編集できるソフトが「PDFelement」だ。

PDFelementは、PDFへの文字入力や文章修正、画像挿入などを直感的に行えるPDF編集ソフト。申込書や資料へ直接入力できるため、印刷して手書きし、再度スキャンするといった手間を減らすことができる。PDF上でハイライトを付けたり、画像やロゴを挿入したりすることも可能で、簡単な資料修正であれば専用デザインソフトを使わず対応可能。

また、ページ編集機能も充実しています。不要ページの削除、ページ順の変更、回転、余白のトリミングなどに対応しており、必要な部分だけを抜粋した資料作成もスムーズだ。

さらに、PDFをWordやExcel形式へ変換できる機能も搭載されている。変換後もレイアウト崩れが少なく、編集しやすい状態で出力できるため、「PDFでは修正できない」という場面にも対応しやすくなっている。

複数のPDFを1つにまとめる結合機能や、ファイルサイズを軽量化する圧縮機能も実用的だ。特に画像を多く使った資料ではデータ容量が大きくなりやすいため、メール添付用に圧縮できる点は業務効率化につながる。

PDFを「閲覧専用ファイル」ではなく、「編集・整理・共有できる業務ツール」として活用したい人にとって、PDFelementは便利な選択肢の1つと言えるだろう。