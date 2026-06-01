二宮和也、「お疲れ様でした」に感謝「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初」 | RBB TODAY

歌手で俳優の二宮和也が1日にXを更新。嵐のラストライブから一夜明け、「お疲れ様でした」という言葉への感謝を明かした。

嵐は5月31日に東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催し、約26年の活動に終止符を打った。ラストライブから一夜明け、二宮はXで「今日は朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます」とつづり。二宮は、「ありがてぇ。あったけぇ。ありがとうございます」と感謝。

また、「こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」と感慨深そうにコメントした。

ポストには、「二宮くんにとっても嵐にとっても素晴らしい日々でありますように」「こっちがありがとう」「嵐の5人が沢山の方に好かれているからだよ」という声が集まっている。

※二宮和也、ねぎらいの言葉に感謝

