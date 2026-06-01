森香澄、人魚風のドレス姿で貝殻の中から登場！31歳の誕生日祝いに「今年初めて！」と大喜び | RBB TODAY

森香澄が1日、都内にて行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に出席した。

ピーチジョンは“深海に煌めく人魚のサロン”をイメージしたポップアップショップを期間限定でオープン。同ブランドのミューズを務める森は、ショップのイメージに合わせて人魚をイメージしたドレス装で貝殻の中から登場した。



森香澄【撮影：小宮山あきの】

森は衣装について「マーメイドの形のドレスに人魚のような鱗がついていて、パールのアクセサリーも着けてみました」とにっこり紹介。貝殻からの中から登場する演出については「どうしたらいいんだろうと思って、歌い出すべきかな？とちょっと戸惑いましたね」と笑いを誘った。

森香澄【撮影：小宮山あきの】

森香澄【撮影：小宮山あきの】

今春からピーチジョンのミューズに就任した森。下着を着用したビジュアルが公開となった反響を聞かれると「いろんな方から見たよと連絡をいただいたり、すごく可愛い世界観のビジュアルを作っていただいたので、褒めていただくことが多くて嬉しいです」とコメント。

定期的に下着姿での撮影があるため美容意識が高まったそうで「体型管理だったり、外から見られるところの日常生活での管理を意識するようになりました」と自身の変化を語った。

森香澄【撮影：小宮山あきの】

マーメイドにちなみ「泳ぐことは得意？」と質問されると「意外と得意です。小学生の時から水泳を習っていてタイムも速くて。2歳くらいの時から足のつかないプールに果敢に飛び込んでいくから、母親と父親が心配していて。前世は魚かと言われていました」とエピソードを披露した。

森香澄【撮影：小宮山あきの】

森香澄【撮影：小宮山あきの】

また、森が深海の泡をイメージした風船を割る“シャボン割り”や、浮き輪を使った輪投げ、夏に映えるポーズ披露などのチャレンジ企画に挑戦する場面も。

森香澄【撮影：小宮山あきの】

終盤では、今月16日に31歳の誕生日を迎える森にサプライズで誕生日ケーキが贈られると、森は「すごい。可愛い」と大喜び。「今日はいろんなメルマガから『6月お誕生日おめでとうございます』みたいな（メールが来ていて）。まだメルマガからしかお祝いされてなかったので、今年初めてお祝いされました。嬉しいです」と笑顔を弾けさせた。

森香澄【撮影：小宮山あきの】

森香澄【撮影：小宮山あきの】

31歳の抱負については「去年は30歳、今年は31歳になって、30代は1歳と私は考えているので、ここから新しい挑戦もまだできると思っていますし、プライベートも充実させて、新しいお仕事にも挑戦していきたいです」と意欲。「まだ私が思いついてないようなお仕事が世の中にはあるんじゃないかなと思うので、今私が思いついてないような楽しいお仕事をしてみたいですね」と声を弾ませた。