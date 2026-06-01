 XG、ドジャース戦の始球式に登場！佐々木朗希選手に投球のJURINは「朝から心臓がバクバク」 | RBB TODAY
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XG、ドジャース戦の始球式に登場！佐々木朗希選手に投球のJURINは「朝から心臓がバクバク」

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XG、ドジャース戦の始球式に登場！佐々木朗希選手に投球のJURINは「朝から心臓がバクバク」
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　7人組アーティストグループ・XGが日本時間6月1日（現地時間5月31日）にロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合の始球式を務めた。

　試合前、スタジアムDJに紹介されたXGはそれぞれドジャース選手の背番号ユニフォームを着て登場。

　JURINは山本由伸選手の18番、CHISAはロバーツ監督の30番、HINATAはフレディ・フリーマンの5番、HARVEYは佐々木朗希選手の11番、JURIAはクレイトン・カーショウ選手の22番、MAYAはムーキー・ベッツ選手の50番、COCONAは大谷翔平選手の17番を着用した。

　また、この日はリーダーのJURINがファーストピッチを披露。捕手を務めた佐々木朗希選手に対して投球を行い、観客を盛り上げた。投球後は、佐々木朗希選手と、この日誕生日を迎えたロバーツ監督とマウンド上で交流し記念撮影を行った。

　始球式を務めたXGのJURINは、「初めての始球式がドジャー・スタジアムということで、朝から心臓がバクバクで緊張してたんですが、楽しんで投げることが出来ました！貴重な体験が出来、大変光栄です！」とコメント。

　また、メンバーのMAYAは、「LAのALPHAZ(XGのファンの総称)のみんなに会えて本当に嬉しかったです！久しぶりにみんなに会えてすごく幸せでした。そして、これから始まる北米ツアーも本当に楽しみにしています！また、みんなに会えるのが楽しみです！」と話した。

　XGは、2022年にデビューした全員日本人の7人組のアーティストグループで、全米ビルボードチャート“Hot Trending Songs Powered by Twitter”で日本人アーティストとして史上初の1位にランクイン、米Billboard誌で表紙を飾るなどグローバルで数々の快挙を成し遂げている。

　2024-2025年に開催された初のワールドツアーでは、世界35都市(18の国と地域)で47公演を行い、約40万人を動員。昨年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、Saharaステージのトリを務め、Xで世界トレンド2位になるなど、アメリカでも絶大な人気を誇る。

　今年2月からは、2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」をスタートさせ、11月には北米公演として、オークランド、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラスの6都市で公演を行うことも決定しており、8月8日には、ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス「Head in the Clouds Festival」に、2ndヘッドライナーとして出演する。


XGがドジャーススタジアムで始球式！「オオタニサンと邂逅」「誰が投げるんだ」期待も | RBB TODAY
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7人組アーティストグループ・XGが、ロサンゼルスドジャーススタジアムでドジャース対フィリーズの試合の始球式を務める。現地時間31日に開催予定で、大谷翔平選手との邂逅を期待するファンの声が集まっている。また、北米ワールドツアーの詳細も発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/22/248184.html続きを読む »

XG、AMAレッドカーペットに日本人アーティスト史上初登場！ラスベガスで歓声 | RBB TODAY
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XGが日本人アーティスト史上初めてAMAのレッドカーペットに登場した。2024-2025年にワールドツアーを開催し、初のフルアルバムがBillboard 200でTop100入りするなど、アメリカでの実績が認められた。今後、始球式や各地の音楽フェスティバルに出演予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/26/248367.html続きを読む »

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