筧美和子、第1子男児の出産を報告「今後ともあたたかく見守って」 | RBB TODAY

女優でタレントの筧美和子が1日にインスタグラムを更新し、第1子男児を出産したことを報告した。

筧は2025年3月に一般男性との結婚を発表。26年2月に第1子妊娠を明かしていた。

1日、筧は「先日、男の子が産まれました」と発表。赤ちゃんの姿を映した写真を公開した。

現在について、「無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」とし、「この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」と意気込んだ。

また、「妊娠中から支えてくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝。

最後には、「今後ともあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

※筧美和子、第1子男児の出産を報告

