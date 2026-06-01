EXO・ZB1・LE SSERAFIMら豪華アーティスト集結！『MEGA CONCERT』が成功裏に終了 | RBB TODAY

豪華アーティストが集結した『2026 MEGA CONCERT』が、成功裏に幕を閉じた。

6月1日、MEGA MGC COFFEEは、Mnetと共同主催した『M COUNTDOWN X MEGACONCERT』（以下『MEGA CONCERT』）が5月30日に仁川・インスパイアアリーナで盛況のうちに終了したと発表した。

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今年の『MEGA CONCERT』は、豪華ラインナップで大きな話題を集めた。EXO、LE SSERAFIM、tripleS、ZEROBASEONE、NCT WISH、MEOVV、KickFlip、Hearts2Hearts、ALPHA DRIVE ONEなど、グローバルに活躍する14組のアーティストがステージに登場した。

（写真＝Mnet）

ステージが繰り広げられるたびに、アーティストのパフォーマンスと歌声に合わせて観客席のファンたちが一体となり、熱い歓声と応援を送った。観客たちはスローガンやペンライトを振りながらライブステージに応え、会場は熱気とポジティブなエネルギーに包まれた。

会場を訪れた観客からも熱い反応が寄せられた。ある観客は「普段から好きなアーティストたちのステージを一度に見ることができて、忘れられない時間になった」と感想を語った。また別の観客は、「第1回から今回の第3回公演まで全てに参加しているが、毎回ステージ演出や構成の完成度が高く、次回の公演も楽しみだ」と笑顔を見せた。

コンサートを主催したMEGA MGC COFFEEの関係者は、「今年で3回目を迎えたMEGA CONCERTが、多くのお客様やK-POPファンに期待され、心から楽しんでいただけるブランドの代表イベントとして定着したことを実感した」と満足感を示した。

なお、『2026 M COUNTDOWN X MEGACONCERT』の模様は、6月4日午後6時よりMnetで放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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