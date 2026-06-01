“結婚説”で悪質コメント殺到…DAY6・ドウンのお相手と噂のユーチューバー、母親が異例の訴え「絶対無視して」 | RBB TODAY

バンドDAY6のドウンに熱愛説・結婚説が浮上している。

お相手とされるユーチューバーのユ・ジユが悪質なコメントに苦しめられている中、母親とみられる人物のコメントが話題を集めている。

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最近、ユ・ジユが運営するYouTubeチャンネル「ジユロプゲ」の動画に、ユ・ジユの母親と推定される人物がコメントを投稿した。

その人物は、「ジユ、ひどい悪質コメントなんて見ないで、絶対に無視しなさい。自分のことだけ考えればいい。どういう意味か分かるよね」と書き込んだ。

これは、ユ・ジユがドウンとの熱愛説に巻き込まれた後、チャンネルのコメント欄に悪質な書き込みが相次いだことを受け、母親が娘に向けて直接メッセージを送ったものとみられる。

母親のほか、チャンネル登録者や一部のDAY6ファンからも応援コメントが寄せられた。

（写真＝OSEN、ユ・ジユInstagram）ドウン（左）、ユ・ジユ

これに先立ち、ドウンとユ・ジユの熱愛説は先月、韓国のSNSやオンラインコミュニティを中心に浮上した。2人が似たインテリア小物やキーリングを使用していることや、SNSのフォローリストに共通の知人がいること、さらにドウンの車内で目撃された犬がユ・ジユの愛犬ではないかとの疑惑も持ち上がった。

さらに、2人がウェディングプランナーと会っていたという目撃談まで広まり、熱愛説は結婚説へと発展した。

ただし、この件についてドウンの所属事務所であるJYPエンターテインメントは「特にお伝えする立場はない」とコメントした。しかし、事務所が明確な立場を示さなかったことから、一部ではこれを事実上認めたものと受け止める声も上がった。

その後、ドウンは自身のSNSを通じて、「僕たちのチームは絶対になくならない。僕はどこにも行かないし、悪い書き込みは見ないでほしい。当分の間、僕に関する投稿を見かけても無視してほしい。みんなを傷つけてしまって申し訳ない。少しだけ待っていてほしい」と心境を明かした。

なお、ドウンは1995年生まれで、2015年にDAY6のドラマーとしてデビューした。DAY6は『You Were Beautiful』『Time of Our Life』『Welcome to the Show』など数々のヒット曲を発表している。

ユ・ジユは1996年生まれのユーチューバーで、現在は自身のチャンネルを運営しながらファンと交流している。

（記事提供＝OSEN）

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