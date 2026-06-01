要潤、嵐の活動終了に思い明かす「それぞれが才能に溢れていた」 | RBB TODAY

俳優の要潤が1日にXを更新。5月31日をもって活動を終了したアイドルグループ・嵐への思いをつづった。

嵐は5月31日に東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催し、約26年間の活動に終止符を打った。

要はラストライブの翌日にXで、「ほんとに嵐を巻き起こした。それぞれが才能に溢れていた」とグループに言及。「思い出は美となって永遠に語り継がれること間違いなし」と思いを馳せた。

また、「嵐の後はキレイな虹がかかりました。いや、かかってます」とメンバーを労い、「お疲れ様でした」とコメントした。

ポストには、「本当に素敵な言葉をありがとうございます」「綺麗な表現すぎる」「ほんとに嵐を巻き起こしてましたね…」という声が集まっている。

※要潤が嵐の活動終了に思い

