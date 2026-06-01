要潤、嵐の活動終了に思い明かす「それぞれが才能に溢れていた」 | RBB TODAY

俳優の要潤が1日にXを更新。5月31日をもって活動を終了したアイドルグループ・嵐への思いをつづった。
嵐は5月31日に東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催し、約26年間の活動に終止符を打った。
要はラストライブの翌日にXで、「ほんとに嵐を巻き起こした。それぞれが才能に溢れていた」とグループに言及。「思い出は美となって永遠に語り継がれること間違いなし」と思いを馳せた。
また、「嵐の後はキレイな虹がかかりました。いや、かかってます」とメンバーを労い、「お疲れ様でした」とコメントした。
ポストには、「本当に素敵な言葉をありがとうございます」「綺麗な表現すぎる」「ほんとに嵐を巻き起こしてましたね…」という声が集まっている。
要潤、25年前の俳優デビュー作「仮面ライダーアギト」新作映画で主演に！「アギトは自分にとって俳優人生の原点であり、挑戦と成長の始まり」 | RBB TODAY
仮面ライダーアギト25年ぶりの新作映画「アギト-超能力戦争-」が4月29日公開され、要潤が主演で復帰。
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映画「アギトー超能力戦争ー」、要潤の変身シーンが公開に「なにこれ超カッコイイ」「ワクワク止まらん」 | RBB TODAY
4月29日公開予定の映画「アギトー超能力戦争ー」で、要潤演じる主人公・氷川誠の変身シーンが公開された。仮面ライダー生誕55周年記念作で、25年前の「仮面ライダーアギト」の続編。変身シーンではドローンが装着され、最新武器が伸びる様子が映され、ファンから「超カッコイイ」と好評を得ている。
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