9年ぶり再結成には合流できなかったが…I.O.I中国人メンバー、グループの新曲のダンス披露 | RBB TODAY

ガールズグループI.O.Iのチュ・ギョルギョンとチェ・ユジョンがビデオ通話をする姿が捉えられ、話題となっている。

去る5月31日、中国のSNS「小紅書（RED）」には、チュ・ギョルギョンが中国の空港に到着したあと、ビデオ通話をしながら笑顔を見せる動画が投稿された。

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動画のなかで、チュ・ギョルギョンは相手と韓国語で会話をしており、I.O.Iの3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』のタイトル曲『Suddenly』のダンスを披露した。

チュ・ギョルギョンのビデオ通話の相手は、I.O.Iのメンバー、チェ・ユジョンだった。この動画はSNSを通じて拡散され、再生回数約6万回を記録した。

（写真＝SNS）『Suddenly』を踊るギョルギョン

今回のアルバムに参加することはかなわなかったものの、依然としてメンバーと深い友情を保っているチュ・ギョルギョンの姿が、人々の心を温かくさせている。

なお、I.O.Iは5月19日に3rdミニアルバム『I.O.I：LOOP』をリリースし、タイトル曲『Suddenly』で主要な音楽番組のステージに上がった。

◇チュ・ギョルギョン プロフィール

1998年12月16日生まれ。本名は周洁琼（チョウ・ジェチョン）で、チュ・ギョルギョンは韓国読みにしたもの。12歳のときに上海でPLEDISエンターテインメントにスカウトされ、韓国で芸能界入り。高校時代を韓国で過ごし、2016年のオーディション番組『PRODUCE 101』を経て、期間限定グループI.O.Iのメンバーとなった。I.O.Iの活動終了後はPRISTINの一員として再びアイドル活動をスタートさせるも、2019年にグループが解散。現在は活動拠点を中国に移し、マルチに活躍している。

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