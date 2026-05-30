村重杏奈、「名だたるオジ」からの写真集帯コメントにお返事「めっちゃいいこと書いてくれてる！」 | RBB TODAY

元HKT48でタレントの村重杏奈が28日にインスタグラムを更新し、29日発売の自身の写真集「あんな」(講談社)に帯コメントを寄せた「名だたるオジ」たちに動画で返事を行った。

全編オーストラリアで撮影された本写真集。写真集には村重本人の希望で、大野雄大（Da-iCE）、森田哲矢（さらば青春の光）、槙野智章、佐久間宣行、長谷川忍（シソンヌ）、田中卓志（アンガールズ）が帯コメントを寄せた。

村重は28日のインスタグラム動画でそれぞれの帯コメントにお返事。

まず、「可愛いしげちゃんから艶やかなしげちゃんまで、全てがこの一冊に詰まりすぎちゃってました」というコメントを寄せた大野には、「珍しくオヤジギャグが載ってない」と目を丸くした。

また、「なんで乳首出せへんの？」とコメントした森田には、「森田さん…見てないの！？」「YouTubeばっか撮ってる場合じゃないですよ？」と指摘。

「一言でいうと"バリすごい一冊"！！」とコメントした槙野には「ちょっと薄くない！？」と冗談交じりに苦言を呈した。

一方、「今、芸能界で一番明るい場所 それが村重の隣です」という佐久間のコメントには「めっちゃいいこと書いてくれてる！」「そうでーす！」と大喜び。

長谷川の「え！ え！ 何事？ とりあえず買うわ！」というコメントには「じゃあ長谷川さんには写真集お送りしなくていいということで！ 買ってくださるってここに書いてますから！」とニヤリ。

「ハズレ写真集だったら僕が責任取ります！」とコメントした田中には、「タナカ先生！ 言っちゃいます！ 全裸になりました……」と内容を暴露していた。

最後には、「本当にたくさんの嬉しいコメントありがとうございます！」と感謝した。

※【動画】村重杏奈が写真集帯コメントに感謝

