 村重杏奈、「名だたるオジ」からの写真集帯コメントにお返事「めっちゃいいこと書いてくれてる！」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

村重杏奈、「名だたるオジ」からの写真集帯コメントにお返事「めっちゃいいこと書いてくれてる！」

エンタメ ブログ
注目記事
村重杏奈【写真：竹内みちまろ】
  • 村重杏奈【写真：竹内みちまろ】

　元HKT48でタレントの村重杏奈が28日にインスタグラムを更新し、29日発売の自身の写真集「あんな」(講談社)に帯コメントを寄せた「名だたるオジ」たちに動画で返事を行った。

　全編オーストラリアで撮影された本写真集。写真集には村重本人の希望で、大野雄大（Da-iCE）、森田哲矢（さらば青春の光）、槙野智章、佐久間宣行、長谷川忍（シソンヌ）、田中卓志（アンガールズ）が帯コメントを寄せた

　村重は28日のインスタグラム動画でそれぞれの帯コメントにお返事。

　まず、「可愛いしげちゃんから艶やかなしげちゃんまで、全てがこの一冊に詰まりすぎちゃってました」というコメントを寄せた大野には、「珍しくオヤジギャグが載ってない」と目を丸くした。

　また、「なんで乳首出せへんの？」とコメントした森田には、「森田さん…見てないの！？」「YouTubeばっか撮ってる場合じゃないですよ？」と指摘。

「一言でいうと"バリすごい一冊"！！」とコメントした槙野には「ちょっと薄くない！？」と冗談交じりに苦言を呈した。

　一方、「今、芸能界で一番明るい場所　それが村重の隣です」という佐久間のコメントには「めっちゃいいこと書いてくれてる！」「そうでーす！」と大喜び。

　長谷川の「え！ え！ 何事？　とりあえず買うわ！」というコメントには「じゃあ長谷川さんには写真集お送りしなくていいということで！　買ってくださるってここに書いてますから！」とニヤリ。

「ハズレ写真集だったら僕が責任取ります！」とコメントした田中には、「タナカ先生！　言っちゃいます！　全裸になりました……」と内容を暴露していた。

　最後には、「本当にたくさんの嬉しいコメントありがとうございます！」と感謝した。

※【動画】村重杏奈が写真集帯コメントに感謝


村重杏奈の写真集に“名だたるオジ”６人が帯コメント！「なんで乳首出せへんの？」「今、芸能界で一番明るい場所　それが村重の隣です」 | RBB TODAY
画像
村重杏奈の写真集「あんな」が29日に発売される。「脱ぎゃる・大人化」をテーマに全編オーストラリアで撮影された「人生最後」の作品。SNSで2000万インプレッションを超える反響を呼んでいる。芸能界の有名人6人による豪華な帯コメントが特徴。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/28/248520.html続きを読む »

村重杏奈、赤いランジェリー姿で大人の色気を解禁！新写真集で新たな魅力見せる | RBB TODAY
画像
村重杏奈が5月29日に写真集「あんな」を発売。赤いランジェリー姿で大人の色気を解禁し、これまでのバラエティでの明るいキャラとは異なる落ち着いた女性らしさを表現。オーストラリアで撮影された意欲作となっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/23/247020.html続きを読む »

【電子特典付き！】村重杏奈写真集「あんな」
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
まるッとびび　村重杏奈【デジタルアザーカット集】
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top