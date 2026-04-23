村重杏奈、赤いランジェリー姿で大人の色気を解禁！新写真集で新たな魅力見せる | RBB TODAY

HKT48の元メンバーでタレントの村重杏奈が4月22日にXを更新。5月29日に発売される写真集「あんな」(講談社)のビジュアルを公開した。

村重は「みんなはいつも村重な部分しか見てないからそろそろ『あんな』な瞬間を見てもらおとおもって」とコメントし、解禁された写真集の表紙を披露。

表紙は赤い文字で「あんな」と一文字ずつ記されており、深紅のレースランジェリー姿でまっすぐにカメラを見つめる村重が映っていた。

別のカットでは、ベッドに腰掛けて窓から差し込む光を浴びる姿を披露。同じ赤いランジェリーを身に纏い、目を閉じて横を向く静かな表情が印象的となっている。

今回公開された写真は、これまでのバラエティでの明るいキャラクターとは一線を画す、落ち着いた大人の女性の魅力を放っていた。

写真集はオーストラリアで撮影され、海やプール、ホテルなど様々なシチュエーションで、心も体も「すべて」をさらけ出した意欲作となっている。

ポストには、「カッコ良くてセクシーでギャップがたまらなく愛おしいです」「このテイストの表紙は想像してなかった」「美しいなぁ～！」という声が集まっている。

※【写真】村重杏奈が最新写真集の表紙を公開

