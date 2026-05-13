影山優佳、伊勢神宮の「お木曳」に参加明かす「木遣り歌を歌わせていただく場面もあり…」 | RBB TODAY

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影山優佳、伊勢神宮の「お木曳」に参加明かす「木遣り歌を歌わせていただく場面もあり…」

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影山優佳【撮影：小宮山あきの】
  • 影山優佳【撮影：小宮山あきの】

　日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳が12日にインスタグラムを更新し、伊勢神宮の伝統行事である「お木曳」に参加したことを明かした。

　お木曳は、20年に一度行われる神宮最大のお祭り「式年遷宮」のために、新しい社殿用の木材を神域へ運び入れる民俗行事。2033年の「第63回神宮式年遷宮」に向け、2026年と2027年に「令和のお木曳」が開催されている。

　影山はインスタグラムで「このたびご縁をいただき、伊勢神宮の『お木曳』に参加させていただきました」と報告。襟に「神宮式年遷宮」と記された白い法被を着用した自身の写真を公開した。

　行事について影山は、「1300年以上続く式年遷宮の歴史や、人から人へ受け継がれていくあたたかな想いに触れ、行事の最中には、お声がけいただき特別に木遣り歌を歌わせていただく場面もあり、それはちと緊張してしまいましたが…。笑」と振り返り。

　また、「25歳になったばかりのこのタイミングといたしましても、とても貴重な時間を過ごさせていただきました」と感謝した。

　影山は、「当たり前ではないこの経験とご縁を大切に、これからも感謝の気持ちを忘れず、一つひとつを大切にしていきたいです」とつづり、最後には「改めて伊勢の皆さま、関係者の皆さま、本当にありがとうございました！これから2033年まで続いていく式年遷宮関連行事につきましても、あたたかく晴れやかに行われていきますように」とつづった。

※【画像】影山優佳が伊勢神宮の「お木曳」に参加


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