“ほぼ全部見えている”衣装や強烈スリットも話題だが…ムン・ガヨン、何気ない瞬間の圧巻女神ビジュ | RBB TODAY

女優のムン・ガヨンが、圧倒的な女神ビジュアルでファンを魅了した。

ムン・ガヨンは5月29日、自身のインスタグラムに特別なコメントを添えず、数枚の写真を投稿した。

【写真】「ほぼ全部見えてる」ムン・ガヨン

公開された写真には、スタジオや楽屋と思われる場所で、自然体な姿を見せているムン・ガヨンの姿が収められている。メイクの準備中と思われるラフな姿だが、隠しきれないナチュラルな美貌が際立っており、何気ない瞬間であっても彼女の美しさが完璧であることを改めて証明した。

近年、刺激的なドレスやスリットドレスを纏い、その都度大きな話題を集めてきた彼女。しかし、今回のような着飾らない姿を見ると、やはり彼女自身の素材の良さと、圧倒的な美しさに改めて驚かされる。

（写真＝ムン・ガヨンInstagram）

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師の恩』で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑～ホジュン、若き日の恋～』『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。

■【写真】「ほぼ全部見えてる」ムン・ガヨン

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