のん、全身ミッキーコーデでディズニーシーを満喫！「ポンチョ姿もカワイイ」「ノンキ―マウス！」と反響 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが28日、公式ブログを更新。サングラスからTシャツ、デニムまでミッキー尽くしのコーディネートでディズニーシーを満喫する様子を公開した。

のんは「冒険と」というタイトルでブログをアップ。シルバーのスパンコールのミニーカチューシャを付け、ミッキーのTシャツとデニムを合わせたコーディネートでエントランスに立つ写真をアップ。斜め掛けにしたショルダーバックはミッキーが描かれており、リュックにはアラジンのジーニーのぬいぐるみがつけられた、完全ディズニー仕様だ。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

この日はあいにくの雨模様だったそうで、ディズニーで購入したポンチョ姿の写真もアップ。よく見るとポンチョを身に着けただけでなく、カチューシャもリトルマーメイドのアリエルバージョンに代わっている。さらにミッキーの顔をモチーフにしたサングラスを付けた顔のアップもあり、ディズニーシーを一日満喫したことがよくわかる。

のん（写真はのんの公式ブログから）

のん（写真はのんの公式ブログから）

この投稿にファンからは「ミッキーコーデ可愛い」「ディズニー大好きの熱量がスゴ～く伝わってきます」「ポンチョ姿もカワイイ」「ノンキ―マウス！」と絶賛するコメントが寄せられている。