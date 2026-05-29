のん、全身ミッキーコーデでディズニーシーを満喫！「ポンチョ姿もカワイイ」「ノンキ―マウス！」と反響 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが28日、公式ブログを更新。サングラスからTシャツ、デニムまでミッキー尽くしのコーディネートでディズニーシーを満喫する様子を公開した。
のんは「冒険と」というタイトルでブログをアップ。シルバーのスパンコールのミニーカチューシャを付け、ミッキーのTシャツとデニムを合わせたコーディネートでエントランスに立つ写真をアップ。斜め掛けにしたショルダーバックはミッキーが描かれており、リュックにはアラジンのジーニーのぬいぐるみがつけられた、完全ディズニー仕様だ。
この日はあいにくの雨模様だったそうで、ディズニーで購入したポンチョ姿の写真もアップ。よく見るとポンチョを身に着けただけでなく、カチューシャもリトルマーメイドのアリエルバージョンに代わっている。さらにミッキーの顔をモチーフにしたサングラスを付けた顔のアップもあり、ディズニーシーを一日満喫したことがよくわかる。
この投稿にファンからは「ミッキーコーデ可愛い」「ディズニー大好きの熱量がスゴ～く伝わってきます」「ポンチョ姿もカワイイ」「ノンキ―マウス！」と絶賛するコメントが寄せられている。
のん、“女王感”あふれるドレス姿を公開！優雅な装いでファン魅了 | RBB TODAY
のんはベルベットドレス姿で女王のような優雅さを披露し、絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/25/235492.html続きを読む »
「豪華！」「眼福 」のん＆高城れに、”同い年コンビ”笑顔オフショ公開で反響 | RBB TODAY
のんが初MCを務めたバラエティー番組に、同い年のももいろクローバーZ・高城れにがゲスト出演。ブログで2ショットを公開し、ファンから「豪華」「眼福」など好評を得た。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/26/248322.html続きを読む »