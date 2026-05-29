日向坂46・藤嶌果歩が「YIS2026」セレモニアルピッチでノーバン投球式達成！ | RBB TODAY

28日の横浜DeNAベイスターズvsオリックス・バファローズ戦で行われた「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」（YIS2026）で、日向坂46の藤嶌果歩がセレモニアルピッチに登場。ノーバン投球を達成した。

「YIS2026」は26日から28日の3日間、横浜スタジアムでのオリックス・バファローズ戦で行われたプロ野球×アイドルのイベント。1日目は≠ME、2日目はAKB48、3日目となる27日に日向坂46が登場した。

横浜ベイスターズは28日にXで藤嶌によるセレモニアルピッチの一部始終を公開。藤嶌はベイスターズのユニフォームを着用してピッチに立っていた。

同じくユニフォームを着たメンバーたちが見守る中で放たれたボールは大きく弧を描いたものの、バウンドすることなくミットに吸い込まれた。メンバーからも歓声が上がり、選手たちも思わず笑顔に。

ベイスターズ公式Xは「なんと、YIS2026のセレモニアルピッチは3日間連続でノーバウンド投球！」と紹介。「見事な投球を披露いただきました」とコメントした。

ポストには、「ノーバウンド投球お見事」「ナイスピッチ！」「めっちゃコントロールいい」という声が集まっている。

※【動画】日向坂46・藤嶌果歩がノーバウンド投球式達成

