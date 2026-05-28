白河れい、NHKドラマの看護師役に「役と一緒に自分自身も成長していきたいです」 | RBB TODAY

俳優の白河れいが27日、自身の公式インスタグラムを更新。看護師役でNHKドラマに出演することを明かした。

白河が出演するのは、6月28日スタートの「勿忘草の咲く町で～安曇野診療記～ 」（NHK・BS）。信州・安曇野の地方病院を舞台に、懸命に働く若い医療者たちの姿を描くヒューマンドラマだ。白河は、福本莉子演じる主人公・月岡美琴の後輩看護師、半崎美奈を演じる。

白河は、原作小説の写真とともに「新人看護師・半崎美奈として出演させていただきます。」と出演を報告。看護師の制服を着た写真も披露している。今回のドラマでは、地域医療を支える地方病院を舞台にしていることもあり、高齢者医療や終末期医療といった、命の選択に関わる難しいシーンもある。白河は「私自身、人間誰しもがいつか経験する"最期の時"についてここまで考えるのは初めてのことでした。」と難しさを語った。しかし「新人看護師として、不器用ながらに真っ直ぐ患者さんや先輩たちと向き合おうとする姿を表現できたらと思いながら撮影に臨んでいます。役と一緒に自分自身も成長していきたいです。」と前向きに役柄に挑んでいると綴っている。

この投稿にファンからは「レイちゃん綺麗～」「決まっているじゃん！」といった反応が寄せられている。

※白河れいの投稿