田中美久、「幸せにしてくれる？」美しすぎるウェディングドレス姿を披露！ | RBB TODAY

元HKT48の田中美久が27日、自身のインスタグラムを更新し、ウェディングドレス姿を披露した。

田中はオフショルダーのふんわりとした袖が特徴的な、スレンダーなウェディングドレスを纏った写真をアップ。「鈴木鈴木さんの二人旅という楽曲のMVの中で、ヒロイン役をやらせていただきました。」とMVに出演したことを報告した。田中が出演した鈴木鈴木の新曲「二人旅」は愛をテーマにしたウェディングソングで、MVでは田中がウェディングドレス姿で結婚式に臨む花嫁を演じている。

田中美久（写真は本人のインスタグラムから）※所属事務所に許諾をもらってます

田中美久（写真は本人のインスタグラムから）※所属事務所に許諾をもらってます

インスタグラムには、教会の扉の前で花束を持ってほほ笑むウェディングドレス姿の田中や、夜景をバックに鈴木鈴木の2人と撮影した写真、休憩中にカルボナーラとポテトを食べるところなど、様々なオフショットがアップされている。田中はXにもウェディングドレス姿の写真を「幸せにしてくれる？」という文章とともにアップ。この投稿にファンからは「します！絶対に！！」「幸せにするし、してください。よろしくお願いいたします。」といったコメントが寄せられている。

※鈴木鈴木「二人旅」MVが掲載された投稿