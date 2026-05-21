王林、お酒が好きすぎて行きつけ飲食店から警戒される？「お店に行くとお酒がなくなって」 | RBB TODAY

20日放送の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）にタレントの王林が出演。自身の酒豪っぷりを明かした。

番組では「健康ガチ勢VS不摂生上等な女」をテーマに出演者がトークしていたが、その中で王林は、「心からお酒が大好き」と力説。「毎日パーティーみたいに飲んでるんですよ」と語った。

現在、青森を拠点として東京を行き来しながら生活していることを明かしている王林だが、「東京でも青森でも、王林がお店に行くとお酒がなくなって。近くのバーとかにみんなが、『ちょっといま取り寄せていいですか？』とか言って、各バーからお酒が集まってくる」と周囲からお酒が集まってくるという状況が起こると説明。

これにMCのくりぃむしちゅー・上田晋也は「巨漢レスラーが来店した時じゃねえか！」とツッコミを入れ、スタジオには爆笑が起こっていた。

なお、王林によると、「青森はそもそもアルコールに強い遺伝子の人たちが多いらしい」とのこと。上田は「テロップで『個人差があります』って書いとくな」と苦笑いしていた。

