 バーガーキングからビーフ4枚の超大型バーガーが登場！総重量545g「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」29日より発売 | RBB TODAY
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バーガーキングからビーフ4枚の超大型バーガーが登場！総重量545g「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」29日より発売

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  • バーガーキングの人気サイドメニューの大容量パック、3種の『ビッグバーレル』が新発売！
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　バーガーキングは、5月29日より、超大型バーガー「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で発売する。価格は単品2,490円（税込）、セット2,790円（税込）。

バーガーキングからスモーキーを極めた4枚肉『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』新発売！

　同商品は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚を重ねたワンパウンダーシリーズの新作。香ばしい刻みベーコンを使用した新開発の「特製スモークベーコンソース」を合わせ、スモーキーでコク深い味わいに仕上げた。

　具材には、ビーフパティ、チェダーチーズのほか、ピクルス、マヨソースを使用。総カロリーは1,615kcal、総重量は545gで、食べやすくするため、レジで注文すればハーフカットにも対応する。

　発売を記念し、「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を1個購入するごとに、オリジナルステッカーを1枚配布する。特典は数量限定で、なくなり次第終了となる。

　また同日より、人気サイドメニューを大容量にした「ビッグバーレル」3種も期間限定で販売する。「ビッグバーレルA」はチリチーズフライ2個分とフレンチフライLサイズ2個分、「ビッグバーレルB」はチキンナゲット35ピース、「ビッグバーレルC」はオニオンリング5袋分で、価格はいずれも1,500円（税込）。

ビッグバーレルA
ビッグバーレルB
ビッグバーレルC

　さらに、バーガーやホットドッグのセット購入時に、プラス100円（税込）でMサイズ2杯分の「ビッグドリンク」へ変更できるキャンペーンも実施する。単品価格は380円（税込）。対象ドリンクはコカ・コーラ、コカ・コーラ ゼロ、ジンジャーエール、ドクターペッパー、ファンタ メロン、スプライト、オレンジジュース、ウーロン茶の8種類。いずれの商品も一部店舗では取り扱いがなく、数量限定商品は売り切れ次第終了となる。

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