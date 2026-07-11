IUとイ・ジョンソク、4年の恋に終止符…“大賞スピーチの告白”も再び注目 | RBB TODAY

イ・ジョンソクとIUが、4年間続けてきた公開恋愛に終止符を打った。韓国芸能界を代表する長寿カップルとして愛されてきた2人が破局を認めたことで、過去のイ・ジョンソクの大賞受賞スピーチやIUの恋愛観に再び注目が集まっている。

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7月10日、イ・ジョンソクの所属事務所ACE FACTORYとIUの所属事務所EDAMエンターテインメントは、2人の破局を公式に認めた。双方は「破局したのは事実」とし、「良い同僚として残ることにした」と明らかにした。ただし、破局の背景については私生活であることを理由に、具体的な言及を避けた。

イ・ジョンソクとIUの縁は、2012年に音楽番組のMCを務めていた頃にさかのぼる。長い間、同僚として過ごしてきた2人は恋人関係へと発展し、2022年末に交際を公にして多くの祝福を受けた。

特に、交際を公にする前、IUがイ・ジョンソクの妹の結婚式で祝歌を歌っていた事実が知られ、2人の関係がかなり深いものだったとの見方も出ていた。家族行事にまで関わるほど真剣な交際を続けてきただけに、今回の破局の知らせはファンにいっそうの残念さを抱かせている。

2人の熱愛が世に知られるきっかけとなった、イ・ジョンソクの大賞受賞スピーチも再び話題になっている。イ・ジョンソクは2022年のMBC演技大賞で大賞を受賞した後、「いつもそんなふうに素敵でいてくれて本当にありがとう。とても長い間、すごく好きだったし、尊敬している」と語り、大きな関心を集めた。

当時、受賞スピーチの直後から、その相手が誰なのかをめぐってさまざまな推測が飛び交った。そして翌日、双方が交際を公式に認めたことで、この発言はIUに向けた真心のこもった告白として再び照らし出された。

そうしたなか、IUが最近明かした恋愛観にも再び注目が集まっている。IUは去る4月、YouTubeチャンネルを通じて「本当に愛しているなら、あんなふうにずっと愛について話したりはしない。愛はただ心の根底にあるもの」と語ったことがある。破局の知らせが伝えられた後、この発言はオンラインコミュニティやSNSを中心に再び共有されている。

恋人関係は終わったものの、2人はそれぞれの場所で活発な活動を続けていく。イ・ジョンソクはDisney+の期待作『再婚皇后』の公開を控えており、IUは新アルバムと単独コンサートの準備に集中している。

4年間、互いを応援しながら愛を育んできたイ・ジョンソクとIU。これからは恋人ではなく同僚として、それぞれの道を歩むことになった2人の新たな歩みに関心が集まっている。

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