RIIZE、日本で2度目のファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」が開幕！ | RBB TODAY

RIIZEの二度目となる日本ファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」が、7月10日、福岡・マリンメッセ福岡B館で開幕した。

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今回のファンミーティングのコンセプトは“RPG”。開催に先がけて公開されたティザーコンテンツでは、メンバーがピクセルアート化され、ゲームの世界へ飛び込むような演出が話題を集めていた。

撮影：田中聖太郎写真事務所

その世界観は、ステージ上でも存分に展開された。公演では、事前に告知されていた「レベルアップTOP3」をはじめ、ゲームをテーマにした企画コーナーが用意され、会場に集まったBRIIZEを楽しませた。

撮影：田中聖太郎写真事務所

ライブパフォーマンスでも、RIIZEの多彩な魅力が発揮された。自身4作目のミリオンヒットとなった2nd Mini Album『II』より「Do your dance」「D-D-Done」を日本初披露。さらに、TVアニメ『キルアオ』のエンディングテーマとして話題を集めた「KILL SHOT」も初披露し、会場の熱気を一気に高めた。

撮影：田中聖太郎写真事務所

なかでも大きな歓声を浴びたのが、7月9日に情報解禁されたThe 3rd Japan Singleからの新曲「Sunburst」だ。同曲はこの日、世界初披露。RIIZEの新たな魅力を感じさせるステージに、客席からは大きな拍手と歓声が送られた。

撮影：田中聖太郎写真事務所

「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」は、福岡公演を皮切りに、東京、兵庫を巡る全6公演で開催される。RIIZEとBRIIZEがともに“ゲームの世界”を楽しむ、特別なファンミーティングとなりそうだ。

【公演概要】

RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -

2026年7月10日（金）

［福岡］マリンメッセ福岡B館

OPEN 17:30／START 18:30

2026年7月15日（水）

［東京］国立代々木競技場第一体育館

OPEN 17:00／START 18:00

2026年7月16日（木）

［東京］国立代々木競技場第一体育館

OPEN 13:00／START 14:00

OPEN 17:30／START 18:30

2026年7月23日（木）

［兵庫］神戸ワールド記念ホール

OPEN 17:00／START 18:00

2026年7月24日（金）

［兵庫］神戸ワールド記念ホール

OPEN 17:00／START 18:00

※開場・開演時間は変更になる可能性があります。

※出演メンバーは予告なく変更になる場合があります。



◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

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