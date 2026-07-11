“手つなぎ大阪デート”が話題に！元K-POPアイドル、イケメンモデル恋人とラブラブ広告撮影 | RBB TODAY

ガールズグループDIA出身のキ・ヒヒョンが、甘い近況を伝えた。

恋人で年下モデルのイ・サンユンとのカップル広告撮影現場が公開され、注目を集めている。

【写真】キ・ヒヒョン♡イ・サンユン、手つなぎ大阪デート

キ・ヒヒョンは最近、自身のSNSにイ・サンユンとともに撮影した広告現場の写真を公開した。

公開された写真には、広告の商品を身につけた2人が自然にポーズを取り、明るい笑顔を浮かべる姿が収められている。肩を組んだり、いたずらっぽい表情を見せたりするなど、実際の恋人らしいケミストリーをそのまま感じさせた。

特にイ・サンユンは、ひょうきんな表情でキ・ヒヒョンの後ろからふざける一方、別の写真ではキ・ヒヒョンの肩を優しく抱き寄せ、明るく笑う姿で温かい雰囲気を漂わせた。キ・ヒヒョンもまた、カジュアルな装いで愛らしい笑顔を浮かべ、恋人との自然な息の合った姿を見せた。

（写真＝キ・ヒヒョンInstagram）

最近熱愛を認めたキ・ヒヒョンとイ・サンユンは、カップルでの初広告となった今回の撮影で、ラブラブなビジュアルを披露し、視線を奪った。

なお、キ・ヒヒョンとイ・サンユンは去る6月23日、日本・大阪旅行で撮影した手つなぎデート動画をそれぞれのSNSで公開し、交際をサプライズ発表した。当時、2人の知人やファンからは多くの祝福が寄せられた。

（記事提供＝OSEN）

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